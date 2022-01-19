  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (三) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】滙豐研究：內房回購優先票據屬正面　市場情緒+房企融資成估值收復關鍵、附推薦股名單

股市 15:12 2022/01/19

分享：

滙豐環球研究表示，多間內房回購優先票據是釋出好訊號，未來市場情緒和房企融資成估值收復關鍵。

內房股逆市走強，滙豐環球研究表示，多間內房回購優先票據是釋出好訊號，未來市場情緒和房企融資情況成估值收復關鍵，首選潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、旭輝 （00884） ，物管板塊方面，則首選中海物業 （02669） 和碧桂園服務 （06098）

內房股今日大彈，碧桂園 （02007） 大彈5%，潤地和中海外均升逾3%，旭輝升7%，物管股方面，碧桂園服務升7%，成表現最好的藍籌，旭輝永升 （01995） 升近一成。

【港股市況】恒生指數午後曾跌百點穿二萬四　阿里巴巴、美團曾跌2%　內房、電力股續造好【下一頁

滙豐環球研究指，市場對內房壞消息依然敏感，在1月12至17日整個內房及物管板塊分別下跌6%和8%，碧桂園因有傳發行潛在可換股債券計劃失敗，令其離岸債價急跌，拖累碧桂園和碧桂園服務股價同步下瀉，期間分別累跌18%和13%。

由此可見，市場信心依然疲弱，對內房融資和現金流問題仍甚擔憂。不過，碧桂園、雅居樂、龍光均購回部分優先票據，則屬好消息。

滙豐環球研究表示會維持對內房行業審慎看法，首選央企內房潤地 （01109） 、中海外 （00688） ，以及民企旭輝 （00884） ，因其財政實力較穩健；物管板塊方面，則首選中海物業 （02669） 和碧桂園服務 （06098） 。該行上調中海外目標價至29元，為「買入」評級，但下調碧桂園和碧桂園服務目標價，分別降至6.1元和60.7元，分別予「持有」和「買入」評級。

相關文章：

【內房危機】長遠仍看好償債能力強內房 瑞信下調內房股整體目標價

【內房危機】發改委：高槓桿房企債務違約引發的恐慌情緒屬市場自我調節　不影響整體中資境外債市場

【內房危機】碧桂園購回兩期優先票據　碧桂園服務同日斥千萬元回購

編輯：姚卓然

港股 國企內房股 民企內房股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成
【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成
【美股期貨】道指期貨續跌93點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌93點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款