【內房危機】滙豐研究：內房回購優先票據屬正面　市場情緒+房企融資成估值收復關鍵、附推薦名單

▲ 滙豐環球研究表示，多間內房回購優先票據是釋出好訊號，未來市場情緒和房企融資成估值收復關鍵。

內房股逆市走強，滙豐環球研究表示，多間內房回購優先票據是釋出好訊號，未來市場情緒和房企融資情況成估值收復關鍵，首選潤地 （01109） 、中海外 （00688） 、旭輝 （00884） ，物管板塊方面，則首選中海物業 （02669） 和碧桂園服務 （06098） 。

內房股今日大彈，碧桂園 （02007） 大彈5%，潤地和中海外均升逾3%，旭輝升7%，物管股方面，碧桂園服務升7%，成表現最好的藍籌，旭輝永升 （01995） 升近一成。

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滙豐環球研究指，市場對內房壞消息依然敏感，在1月12至17日整個內房及物管板塊分別下跌6%和8%，碧桂園因有傳發行潛在可換股債券計劃失敗，令其離岸債價急跌，拖累碧桂園和碧桂園服務股價同步下瀉，期間分別累跌18%和13%。

由此可見，市場信心依然疲弱，對內房融資和現金流問題仍甚擔憂。不過，碧桂園、雅居樂、龍光均購回部分優先票據，則屬好消息。

滙豐環球研究表示會維持對內房行業審慎看法，首選央企內房潤地 （01109） 、中海外 （00688） ，以及民企旭輝 （00884） ，因其財政實力較穩健；物管板塊方面，則首選中海物業 （02669） 和碧桂園服務 （06098） 。該行上調中海外目標價至29元，為「買入」評級，但下調碧桂園和碧桂園服務目標價，分別降至6.1元和60.7元，分別予「持有」和「買入」評級。

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編輯：姚卓然