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日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場

商業 14:35 2022/01/19

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日本人口老化問題嚴重，日企為了業務的長遠發展，也積極拓展海外市場。（資料圖片）

日本人口老化問題嚴重，日企為了業務的長遠發展，也積極拓展海外市場。據《日經中文網》報道，有不少日本過江龍遠道來香港，當中不少都希望以香港作為試點，逐步了解中國市場的需求，從而進軍中國市場。

落戶香港的日本的餐飲店舖，相繼決定在中國發展業務。而繼壽司郎在去年進駐中國內地後，日式飯糰店「華御結」母公司百農社國際，也要推廣其飯糰飲食文化至中國，甚至全球其他國家或城市。

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百農社國際希望在港上市
該品牌因應進軍中國的計劃，設立新品牌「OMUSUBI」。百農社國際董事長西田宗生指，將以香港為平台進入中國和亞洲市場。不過，由於中國對海外進口貨監管較為嚴格，計劃出口至中國的飯糰，在香港生產。

該品牌進軍中國的第一步，面向飲食文化與香港較相似的廣東省，包括深圳市和廣州市，期後將推廣至中國其他城市，以及進入新加坡及台灣等國際市場。

據悉，華御結計劃在2025年期間，全球的店舖數目達到2000家，2030年則達到1萬家。並希望在幾年內，能夠於香港交易所上市。

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日本糕餅店也要發展新業務，「Chateraise」2021年8月在深圳開店，今年3月計劃開設第二家。並稱，由於深圳和香港的居民往來較多，在香港有知名度後，拓展中國市場時有利銷售。

日本貿易振興機構(香港)所長高島大浩指，疫情下難以外遊，香港和中國對日本食品的需求大，日企為了抓緊這商機，也加速進駐香港，希望盡快透過香港，了解進入中國的商機，搶攻中國的市場份額。

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責任編輯：馬意文

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