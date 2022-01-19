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【新冠疫苗】世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體

環球社會熱點 14:04 2022/01/19

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為遏止新冠肺炎疫情，全球多國均加快為民眾接種新冠疫苗第3針，加強疫苗效用。但此舉亦引來批評，指富裕國家剝奪窮國接種疫苗機會。世衛首席科學家斯瓦米納坦周二（18日）表示，現時沒有證明表明健康的兒童及青少年需要打第3針。

60歲或以上希臘人強制打針 違者每月罰款 【下一頁】

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指，雖然新冠疫苗對Omicron變種的效用隨時間減弱，但仍要更多研究肯定那一種群體需要接種疫苗第3針，更強調現時沒有證據表明健康的兒童或肥胖青少年要接種第3針。

斯瓦米納坦稱，世衛組織最高專家組將於本周稍後時候開會，審議各國應如何考慮為其人口提供第3針的具體問題。她認為第3針目的應是保護長者、免疫系統差等脆弱群體，以及醫護人員。

Moderna研3合1單劑疫苗 最快2023年推出 【下一頁】

以色列早前已開始為12歲或以上民眾接種第3針、美國食品及藥物管理局（FDA）月初亦通過緊急授權為12至15歲兒童接種輝瑞第3針。此外，德國上周亦建議所有12至17歲兒童打第3針，匈牙利政府亦呼籲青少年接種。

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責任編輯：郭麗明

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