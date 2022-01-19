【5G專利】愛立信針對5G專利授權　再次起訴蘋果

▲ 愛立信（Ericsson）和蘋果公司（Apple）在2015年首次達成為期七年的電訊專利許可合同，惟在續約談判失敗後，已屢次就專利授權而鬧上美國法庭。（法新社）

瑞典電訊設備製造商愛立信（Ericsson）和蘋果公司（Apple）的爭端再有新發展。繼去年10月愛立信起訴Apple，試圖不適當地削減專利費用率，以及Apple在12月起訴愛立信使用「強硬手段」來更新專利後，愛立信日前再次起訴Apple在iPhone上非法使用其5G專利。

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兩間公司在2015年首次達成為期七年的電訊專利許可合同，惟在續約談判失敗後，已屢次就專利授權而鬧上美國法庭。Apple發言人表示：「愛立信拒絕就續簽專利許可協議的公平條款進行談判，卻在世界各地起訴Apple並勒索高額專利費，我們要求法院幫助確定一個公平的價格。」

愛立信專利組合版稅 佔1/3營業利潤

專利訴訟在科技公司中相當普遍，因為在協議期間，每節省一美元都可能是一筆巨款，例如像愛立信一類的電訊公司，就可對每部5G手機收取2.5至5美元（約19.5至39港元）的費用。

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愛立信發言人表示說：「由於之前的協議已經過期，我們無法就新許可的條款和範圍達成協議，所以Apple現在是在沒有許可的情況下使用我們的技術。」

愛立信每年投資約50億美元（約390億港元）用於研究，擁有超過57,000項專利，其專利組合的版稅約佔其營業利潤的三分之一。

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責任編輯：陳卓賢