  • 20°C
香港時間 : 2022119日 (三) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G專利】愛立信針對5G專利授權　再次起訴蘋果

科技 13:41 2022/01/19

分享：

愛立信（Ericsson）和蘋果公司（Apple）在2015年首次達成為期七年的電訊專利許可合同，惟在續約談判失敗後，已屢次就專利授權而鬧上美國法庭。（法新社）

瑞典電訊設備製造商愛立信（Ericsson）和蘋果公司（Apple）的爭端再有新發展。繼去年10月愛立信起訴Apple，試圖不適當地削減專利費用率，以及Apple在12月起訴愛立信使用「強硬手段」來更新專利後，愛立信日前再次起訴Apple在iPhone上非法使用其5G專利。

【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？

兩間公司在2015年首次達成為期七年的電訊專利許可合同，惟在續約談判失敗後，已屢次就專利授權而鬧上美國法庭。Apple發言人表示：「愛立信拒絕就續簽專利許可協議的公平條款進行談判，卻在世界各地起訴Apple並勒索高額專利費，我們要求法院幫助確定一個公平的價格。」

愛立信專利組合版稅  佔1/3營業利潤

專利訴訟在科技公司中相當普遍，因為在協議期間，每節省一美元都可能是一筆巨款，例如像愛立信一類的電訊公司，就可對每部5G手機收取2.5至5美元（約19.5至39港元）的費用。

【蘋果動向】蘋果最平5G機？　彭博：iPhone SE 3最快春季發布會亮相

愛立信發言人表示說：「由於之前的協議已經過期，我們無法就新許可的條款和範圍達成協議，所以Apple現在是在沒有許可的情況下使用我們的技術。」

愛立信每年投資約50億美元（約390億港元）用於研究，擁有超過57,000項專利，其專利組合的版稅約佔其營業利潤的三分之一。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

相關文章

【5G手機】三星推中階機Galaxy S21 FE 5G　售5,198元起
2022/01/04
【5G手機】三星推中階機Galaxy S21 FE 5G　售5,198元起
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
2022/01/05
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
【5G手機】三星推「輕旗艦」Galaxy S21 FE　外媒竟嫌售價太貴？
2022/01/05
【5G手機】三星推「輕旗艦」Galaxy S21 FE　外媒竟嫌售價太貴？
【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）
2022/01/11
【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

你可能感興趣

【5G手機】三星推中階機Galaxy S21 FE 5G　售5,198元起
14:28 2022/01/04
【5G手機】三星推中階機Galaxy S21 FE 5G　售5,198元起
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
13:47 2022/01/05
【CES 2022】結合高通5G及AI技術　台商推實時語音翻譯系統
【5G手機】三星推「輕旗艦」Galaxy S21 FE　外媒竟嫌售價太貴？
18:42 2022/01/05
【5G手機】三星推「輕旗艦」Galaxy S21 FE　外媒竟嫌售價太貴？
5G 創新科技及應用 專利 電訊 瑞典 Apple iPhone

上一篇文章

HP 推出 Fortis 系列筆記型電腦 為兒童學習設計

下一篇文章

【機迷熱話】Xbox Game Pass用戶年增700萬　預計明年收益高達311億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心
【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場　CEO：為贏新一代歡心
【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況
【三星手機】三星誤判形勢　韓媒：取消Note系列無助Galaxy S21銷售情況
【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？
【5G危機】美國航空企業憂慮　新5G基站將導致航班混亂？
【蘋果充電】傳蘋果推新版Lightning線　改善接頭易氧化損壞問題
【蘋果充電】傳蘋果推新版Lightning線　改善接頭易氧化損壞問題
【錯誤調整】Google Assistant改變白噪音　惹用戶不滿
【錯誤調整】Google Assistant改變白噪音　惹用戶不滿
【6G】 聯發科發表願景白皮書　披露6G五大關鍵趨勢
【6G】 聯發科發表願景白皮書　披露6G五大關鍵趨勢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款