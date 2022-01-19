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【可持續發展】煤氣推原創動畫推廣ESG　讓孩童早日培養環保的生活習慣

股市 13:17 2022/01/19

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中華煤氣 （00003） 與香港理工大學和香港知專設計學院合作，製作以保護環境為主題的原創動畫，主題包括可再生能源及低碳生活，轉廢為寶的環保概念，如介紹煤氣的新界東南堆填區沼氣應用項目及醫院熱電聯供系統，讓孩童在輕鬆及富趣味的動畫中學習「環境、社會及企業管治」（ESG），認識低碳生活及珍惜環境資源的重要性。

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【ESG講呢啲】煤氣公司研氫能巴士 新能源助減本港碳排放

煤氣將與數家巴士公司合作推氫氣巴士【下一頁】

煤氣企業事務總監楊松坤表示，近期熱門的ESG話題其實並非艱澀難懂的概念，保護環境、珍惜地球資源、轉廢為寶等的綠色教育，應該從小開始，讓孩童早日培養環保的生活習慣，而對孩童而言，可愛有趣的動畫更是別具吸引力。

楊松坤指，參與計劃的大專學生在製作動畫的過程中，同樣加深了對ESG的了解，因為在構思大綱、繪圖等過程中，他們要準確掌握減碳以至轉廢為寶的概念，才能深入淺出地呈現讓孩童也能明白的內容，充分體現計劃中「以教育助教育」的理念。

相關文章：【港華智慧能源】港華燃氣斥逾6億元　向煤氣收購31間智慧能源公司股權

相關文章：【港華燃氣停牌】港華燃氣引Affinity基金入股13.31%　煤氣持股降至59.39%

 

港股 香港中華煤氣（00003） ESG 可持續發展 香港 中華煤氣

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