▲ 【The Sandbox母企】區塊鏈獨角獸Animoca Brands再完成28億港元融資 鄭志剛、索羅斯及紅杉資本有份跟投

區塊鏈沙盒遊戲《The Sandbox》母公司、本港初創Animoca Brands宣布完成3.59億美元（約28億港元）融資，公司已估值超過50億美元（約390億港元）。本輪由美國創企投資基金Liberty City Ventures 領投，其他投資者包括本港富豪鄭志剛旗下C資本、紅杉中國、美國金融大亨索羅斯旗下索羅斯基金管理公司、10T Holdings、 Delta Fund、Gemini Frontier Fund等。公司稱，新資金將用於繼續資助戰略收購和投資、產品開發以及流行IP（知識產權）授權。

Animoca Brands 稱，正在努力通過區塊鏈和NFT 將數字產權帶給線上用戶，從而構建開放的元宇宙，這些技術讓用戶可持有虛擬資產和數據的真正擁有權，同時提供各種 DeFi 和 GameFi 機會（包括遊戲賺錢）、方便操作虛擬資產以及可以為所有參與者帶來更大公平性的開放框架。

去年Animoca Brands 曾在5月、7月及10月完成融資，累籌集2.1628 億美元（約16.8億港元），而其子公司The Sandbox去年完成了9300 萬美元（約7.25億港元）融資。

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記者：李哲毅