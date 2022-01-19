▲ 【名家看法】交銀洪灝：內地將寬鬆政策日程提前 股市或有短暫提振

交銀國際董事總經理、研究部主管洪灝發表研究報告指，市場一直預期中國央行將出台寬鬆政策，房地產行業反彈至一年高點已反映把這種寬鬆的預期。隨儲局準備加息，先發制人寬鬆政策的窗口正在迅速關閉，故央行迅速行動。這種預期將煽動交易員押注如大宗商品和債券等對利率敏感的資產，股市也可能得到短暫的提振。之後，中國經濟短週期減速和儲局鷹派立場應該會再成為交易員密切關注的宏觀主題。

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洪灝表示，鑑於「三條紅線」政策依然高懸於頂，房地產投資增長很可能在未來數月裡從去年極高的基數繼續回落，並將穩定在一個較低的水平。隨聯儲局收緊政策如箭在弦，而中國央行繼續放鬆政策，人民幣很可能會有所走軟。

「鑑於中美兩國貨幣政策的歷史相關性，大規模寬鬆的政策窗口正在迅速地關閉－否則人民幣將承壓，並有可能引發投機性資本外流。這種迅速關閉的政策時間窗口解釋了為什麼央行將寬鬆政策的日程提前，而一些交易員也將為此而激動，貿然押注於這種寬鬆預期。然而，匯率是一項重要的政策制約，市場預期也往往是朝生暮死。」

央行周二（18日）在新聞發布會上清晰解讀了貨幣政策。當前，「靠前」的寬鬆政策以防止「信貸塌方」，以及「精準」地瞄準最需要幫助的經濟部門以提供「充足」的流動性支持。市場共識期待今年市場開局疲弱後能有所反彈，但在尚未看到有力的市場證據之前，該行不會如共識一般倉促地妄下結論。

他提到，許多人將最近的雙降解讀為一項「拯救」房地產行業的舉措。但在2018年初「房住不炒」的政策宗旨宣布後不久，房地產行業的相對表現已經觸頂。儘管2020年初新冠疫情爆發後出台了積極的寬鬆政策，但房地產行業的相對表現卻每況愈下，直到2021年7月達到短週期底部。因此，房地產行業的長期相對表現反映了消除阻礙中國未來增長的「三座大山」的戰略規劃。

中國經濟處最後放緩階段

短期來看，他認為，房地產行業其實一直對本輪貨幣寬鬆翹首以盼。但中國房地產指數最近已經觸及一年來的高點，與充斥在新聞頭條中慘淡的言論形成鮮明對比。

洪灝稱，中國的經濟短週期時間為每3至4年，目前正處於最後的放緩階段。在這階段，央行將下調存準和利率，投資增速將隨之而減，外儲將見頂而人民幣將走軟。

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