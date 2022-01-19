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【歐洲疫情】法國增近50萬確診 英國死亡創近1年新高

環球社會熱點 13:37 2022/01/19

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歐洲新冠肺炎疫情持續，各地確診人數持續高企。法國周二（18日）新增近50萬宗確診，創歐洲地區疫情爆發以來單日新高。意大利同日亦增逾22萬宗新冠確診，按日增加逾1倍。英國周二雖然僅增逾9.4萬宗確診，但錄得逾400宗死亡個案，創近1年以來新高。

法意確診再創新高 波蘭累計逾10萬死 【下一頁】

法國周二錄得近46.5萬宗新增確診個案，再創當地疫情爆發以來新高。法國同日新增288宗新冠死亡個案，目前累計逾10萬宗。但法國同時指深切治療部患者人數略有下跌，現有約3,900人。

意大利同日新增逾22.8萬宗確診，較前一日的逾8.3萬宗增加近2倍。當地同日亦有434人染疫離世，較前一日287人明顯增加。意大利目前累計錄得902萬宗確診，逾14萬人死亡，成歐洲地區死亡人數第2高地區，僅次於英國。

世衛促勿過急新冠當流感 警告歐洲人口將過半感染 【下一頁】

英國周二錄得逾9.4萬宗確診，但同日死亡人數達438人，創當地去年2月24日以來新高。英格蘭地區共有逾1.6萬名患者需入院，其中614人需使用氧氣瓶。英國目前已有63.6%人口接種加強劑疫苗，天空電視台（Sky News）報道指，調查發現逾半英國人願意放棄接種第4針，增加其他高危族群及醫護人員獲得疫苗機會。

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責任編輯：李俊儀

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