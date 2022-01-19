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【FinTech股】SoFi獲美國銀行控股公司地位　美股市後時段抽升近17%

股市 13:03 2022/01/19

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【FinTech股】SoFi獲美國銀行控股公司地位　美股市後市段抽升近17%

美國線上個人金融公司SoFi（美﹕SOFI）成功取得美國監管機構 — 美國貨幣總稽核辦公室及聯儲局批准，成為銀行控股公司，消息刺激SoFi股價於市後時段勁升16.7%，高見14.07美元。

SoFi在美國提供手機銀行產品，包括貸款、現金戶口、扣賬卡等，但公司一直依賴與受美國聯邦存款保險（FDIC）保障的銀行作為中間人，合作提供上述業務。成功取得當地銀行牌照，意味SoFi此後毋須中介人協助，可撇除有關運作成本，從而提供更具競爭力的存貸息率。

為取得銀行地位，SoFi早前宣佈收購加州社區借貸公司Golden Pacific Bancorp，後者於交易完成後將成為SoFi的子公司。

SoFi前後花了超過3年時間才取得美國的銀行地位，公司去年6月經特殊目的收購公司（SPAC）機制，透過與空殼公司合併，在納斯達克交易所取得上市地位。惟SoFi上市後股價走勢反覆，股價年初至今回吐幅度達23%。

SoFi在港是證監會持牌證券公司，專門提供手機交易平台，不涉及銀行業務。

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