【交友軟件】Snapchat將推家長監護功能　保護青少年網上交友

▲ Snapchat也將推出家長監護功能，限制青少年用戶的朋友建議清單，避免成年陌生人輕易找到青少年用戶。（法新社資料圖片）

網絡交友漸成新時代流行趨勢，惟有不少關於私隱安全的細節有待探討。為確保未成年用家的私隱安全，一眾遊戲發展商、通訊程式和社交平台等，近年陸續設立家長監護功能。據外媒《Engadget》報道，熱門社交通訊軟件Snapchat也將推出家長監護功能，限制青少年用戶的朋友建議清單，避免成年陌生人輕易找到青少年用戶。

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Snapchat昨（18日）於官網宣布，Snapchat App的好友推薦功能中的「快速添加」欄目，將添加一項保護措施，將不會再向其他用戶顯示和推薦13至17歲的用戶帳戶作為交友建議，除非他們有一定數量的共同朋友，以確保是他們在現實生活中認識的朋友。

據悉，因為外界一直有針對Snapchat未能阻止「與毒品相關的內容」的指控，Snapchat同時期望增添保護措施，幫助打擊青少年吸食毒品的問題。另有增強自家人工智能，檢測此類內容，並與專家合作，阻止Snapchat未成年用戶獲取與毒品相關術語的搜索結果。

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責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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