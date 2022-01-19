約翰遜：我不會辭職 黨友料發起不信任動議（第二版）

英國首相約翰遜早前因封城期間，參加首相府派對在國會公開道歉。約翰遜周三於國會會議上，表明不會就事件辭職。惟有指多名保守黨國會議員已去信議會黨團，要求發起不信任動議。

（第二版更新約翰遜發言）

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在野工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）在國會會議上，批評約翰遜（Boris Johnson）每周都為首相府舉行派對，作出荒謬及令人難以置信的辯護，更直接問約翰遜，如果調查證實他誤導國會，會否辭職，約翰遜隨即回答「不會」。

然而，作為前脫歐事務大臣的保守黨議員戴德偉（David Davis），卻與前上司約翰遜劃清界線。他指自己過去數月不斷為首相辯護，但經常觸怒選民，公開呼籲約翰遜辭職，為他所做的事承擔責任。

約翰遜表示，英國政府高級官員格雷（Sue Gray）下周將提交派對門調查報告，據悉她已聯絡前幕僚卡明斯（Dominic Cummings）協助調查，獲對方確保會回答所有提問。

卡明斯日前發文指出，自己曾警告過約翰遜，批評對方誤導其他國會議員。被問及若誤導指控屬實會否辭職，約翰遜只回應，「等待調查報告」。

因派對門事件，英國政壇要求約翰遜下台呼聲漸大。保守黨最少7名國會議員公開表明，已去信「1922委員會」主席布雷迪，要求對約翰遜發起不信任動議。BBC透露，另有20名保守黨議員商討，是否加入去信行列。

根據規定，布雷迪一旦接獲54封對約翰遜表示不信任的國會議員信件，即需挑戰約翰遜的領導地位，發起不信任動議。

此外，約翰遜周二（18日）探倫敦一間醫院時，被英國廣播公司（BBC）記者問及派對門事件，當中一次更是已故菲臘親王喪禮前。約翰遜邊聽問題唉聲嘆氣，並表示對此感到非常後悔，亦向英女王道歉。

約翰遜否認自己曾被提醒，首相府內的派對可能違反防疫規定，堅稱若有此事自己一定會記得。

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責任編輯：吳漢培、嚴智勇