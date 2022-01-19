約翰遜哀聲再為派對門致歉 黨友將發起不信任動議

英國首相約翰遜早前因封城期間，參加首相府派對在國會公開道歉。近日接連再爆首相府內封城時曾有多場派對，約翰遜受訪時不禁哀嘆，並再次就事件致歉，聲稱未獲告知派對有違防疫規定。同時，多名保守黨國會議員已去信議會黨團，要求發起不信任動議。

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約翰遜（Boris Johnson）周二（18日）探倫敦一間醫院時，被英國廣播公司（BBC）記者問及派對門事件，當中一次更是已故菲臘親王喪禮前，會否因此向英女王致歉。約翰遜邊聽問題唉聲嘆氣，並表示對此感到非常後悔，亦向英女王道歉。

但約翰遜否認自己曾被提醒，首相府內的派對可能違反防疫規定，堅稱若有此事自己一定會記得。然而，前幕僚卡明斯（Dominic Cummings）日前發文指出，自己曾警告過約翰遜，批評對方誤導其他國會議員。被問及若誤導指控屬實會否辭職，約翰遜只回應，「等待調查報告」。

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英國政府高級官員格雷（Sue Gray）即將需要提交派對門調查報告，據悉她已聯絡卡明斯協助調查，獲對方確保會回答所有提問。

因派對門事件，英國政壇要求約翰遜下台呼聲漸大。保守黨最少7名國會議員公開表明，已去信「1922委員會」主席布雷迪，要求對約翰遜發起不信任動議。BBC透露，另有20名保守黨議員商討，是否加入去信行列。

根據規定，布雷迪一旦接獲54封對約翰遜表示不信任的國會議員信件，即需挑戰約翰遜的領導地位，發起不信任動議。

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責任編輯：吳漢培