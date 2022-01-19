【機迷熱話】Xbox Game Pass用戶年增700萬　預計明年收益高達311億元

▲ 微軟（Microsoft）旗下的Xbox Game Pass訂閱服務，現時已擁有2,500萬用戶，較去年一月微軟公布的用戶數量，增加了700萬名用戶。（法訓社資料圖片）

疫下新常態帶動數碼娛樂產業發展，據外媒《The Verge》報道，微軟（Microsoft）旗下的Xbox Game Pass訂閱服務，現時已擁有2,500萬用戶，較去年一月微軟公布的用戶數量，增加了700萬名用戶。估計透過微軟的擴展服務，如無限量可下載遊戲目錄（All-you-can-eat catalog）和Netflix for video games，用戶用數將會持續上升。

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隨微軟用戶數量的增長，Xbox Game Pass上的遊戲數量也在增加。於2021 年，Xbox Game Pass 增加了標誌性的 Bethesda 遊戲，當中共有 20 款遊戲，包括《Dishonored》（恥辱）、《Doom》（毀滅戰士）、《The Elder Scrolls》（上古捲軸）、《Fallout]》（輻射）和《Wolfenstein》（德軍總部）。

而微軟近日宣布收購電子遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），微軟遊戲部門負責人Phil Spencer亦有發布帖文表示，將於Xbox Game Pass和PC Game Pass中提供更多的動視暴雪遊戲。意味Xbox Game Pass的用戶數量於今年，也很大機會會持續上升。

另據外媒《Business Insider》報道，Xbox Game Pass現時每月最低訂閱價格為10美元（約77.91港元），代表微軟每月從其串流遊戲訂閱服務中，可獲得大約2.5億美元（約19.4億港元）的收入。按現時用戶數量增長速度推斷，Xbox Game Pass訂閱服務收入至明年1月時，將高達40億美元（約311億港元）。

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責任編輯：文睿

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