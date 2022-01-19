【中國500強】胡潤公布中國500強榜單　騰訊蟬聯榜首、阿里巴巴跌至第三

▲ 胡潤公布中國500強榜單 騰訊蟬聯榜首、阿里巴巴跌至第三

胡潤研究院公布《2021胡潤中國500強》。去年受互聯網監管收緊的影響，以科技驅動的新經濟公司估值都有一定幅度的回調。當中，騰訊 （00700） 的市值在去年下跌22%，蒸發約1萬億元（人民幣，下同），但仍然蟬聯中國500強榜首。而在2020年位列第二的阿里巴巴 （09988） 排名有所下跌，阿里巴巴去年市值跌48%，至約2.48萬億元，低於新加入榜單的台積電（TSMC）。

胡潤中國2021年非國有企業十強榜單

排名 公司 市值/估值 價值變幅 行業 1 騰訊控股 3.9萬億元 -22% 互聯網服務 2 台積電 3.69萬億元 新上榜 半導體 3 阿里巴巴 2.48萬億元 -48% 電子商務 4 字節跳動 2.25萬億元 +221% 傳媒與娛樂 5 寧德時代 1.49萬億元 +151% 鋰電池 6 美團 1.41萬億元 +156% 生活服務 7 華為 1萬億元 -9% 智能手機、電信解決方案 8 螞蟻集團 1萬億元 -29% 金融科技 9 京東集團 9010億元 -10% 電子商務 10 中國平安保險 8910億元 -40% 金融

*市值/估值單位為人民幣

根據報告，字節跳動的估值在2021年增長兩倍，目前估值已經達2.25萬億元，排名由第五位升至第四位。而新能源行業的公司去年增長迅速，生產鋰電池的寧德時代（深：300750）去年市值增長約1.5倍，接近1.5萬億元，首次躋身五強。

另外，胡潤研究院表示，醫療健康行業和能源行業去年增長顯著，成為中國500強企業中，最多公司入圍的前兩大行業。而傳統醫藥和醫藥零售、房地產和教育板塊則有最多企業跌出500強榜單。

據悉，這一榜單主要參照去年11月19日上市企業的收市價，以及非上市公司最新一輪融資情況，或類比同業上市公司所估計的市值，當中並不包含國有企業。而胡潤中國500強榜單的上榜門檻較上一年提高39%至320億元，500強企業的總價值較上年增加18%，或10萬億元，達66萬億元，相當於2021年中國GDP的六成。

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記者：梁安琪