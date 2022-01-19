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【宏觀調控】發改委召開2022首場發布會 展示擴大內需藍圖

股樓投資 12:35 2022/01/19

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發展改革委日前召開2022年首場新聞發布會，提出了今年將抓緊出台實施擴大內需戰略的一系列政策舉措，適當超前開展基礎設施投資，加快推進「十四五」規劃102項重大工程項目等。發改委國民經濟綜合司司長袁達表示，今年要保持經濟運行在合理區間，宏觀調控方面重點要把握好以下三點。一是突出穩字當頭，宏觀政策要穩健有效；二是強化政策統籌協調，形成穩增長合力；三是圍繞經濟平穩開局，政策發力要適當靠前。

【同場加映】溫股知新：短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

在穩投資方面，2022年將適度超前開展基礎設施投資。繼續推進交通、能源、水利、農業、環保、物流等傳統基礎設施建設，加大5G、數據中心、工業互聯網等新型基礎設施建設力度，促進傳統基礎設施數字化改造；扎實推動「十四五」規劃102項重大工程項目實施。細化工程項目清單，根據項目特點明確可衡量、可考核的具體任務；著力擴大製造業有效投資。實施產業基礎再造工程。加大對傳統產業改造優化升級的支持力度。加快推進工業、建築、交通等行業節能降碳改造。優化區域產業鏈布局，有序推動東部地區產業向具有資源、勞動力優勢的中西部地區轉移；發揮中央預算內投資引導帶動作用。加快下達2022年中央預算內投資計劃；進一步促進社會投資。深化投資項目審批制度改革，推行企業投資項目承諾制等創新舉措。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選，請按【見下頁

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在促消費方面，國家發改委政策研究室主任金賢東表示，隨着疫情得到有效控制和促消費政策效應進一步顯現，以及新政策進一步出台，消費將繼續保持恢復性增長。下一步，一是提質量，優化消費供給。推動打造內容豐富、品質精良、結構合理的高質量消費供給體系，引導企業增加性價比高的商品和服務供給。二是增能力，提升消費意願。適時制定出台相關政策措施，不斷完善促進共同富裕的制度政策體系，增加居民收入與減負並舉，創新就業、收入分配和消費全鏈條良性循環互促共進機制，以城鄉居民收入普遍增長支撐消費持續擴大。三是拓空間，釋放消費潛力。四是強監管，優化消費環境。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：林衛

宏觀調控 中華人民共和國國家發展和改革委員會 經濟

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