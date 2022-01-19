▲ 【港交所388】歐冠昇：中國金融大發展已來到 香港要與時俱進、持續提升市場競爭力

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇表示，各種各樣市場參與者之間的相互聯繫會越來越緊密，而「中國經濟的高速增長和金融領域的重大改革是中國金融大發展的主要推動力」，現時中國金融大發展已經來到，相信香港今天的作用比以往任何時候都更加重要。

歐冠昇認為，作為一大國際金融中心，香港可以在促進經濟發展、提升互聯互通、推動跨境資本加速流動和創新方面發揮巨大作用，從而推動一個中國金融大發展，相信中國內地資本市場的廣度和深度都將持續快速增長，中國內地股票和債券市場的規模十年後將超過100萬億美元，這將深遠地重塑全球市場。

「面對這一前所未有的機遇，香港必須與時俱進、不斷創新，持續提升自己的競爭力，只要不斷提升市場競爭力，香港就一定可以憑藉獨特的優勢推動中國經濟的持續增長、為全球投資者提供豐富的投資機遇、為夢想和創新提供動力。」

歐冠昇指，隨著越來越多中國和國際投資者的參與，已經看到跨境資本流動在提速 — 滬深港通計劃、國際指數提升A股納入比重和新產品的不斷湧現，正在激發和滿足全球投資者對於多元資產配置的需求，而作為連接內地與國際市場的橋樑，香港擁有獨特的優勢，可以在中國金融大發展中發揮獨特的作用，而香港國際化的市場機制可以為金融產品創新和人民幣國際化提供完美的試驗田。

「香港既是國際投資者投資中國的首選，也是中國資本投資海外的首選。」歐冠昇指，各種互聯互通基礎設施為這一融合提供了強大支持，港交所將致力於不斷完善香港與內地的互聯互通計劃，例如，不久前債券通南向交易的開通，以及最近宣布即將把ETF納入滬深港通的好消息，相信將迎來兩地資本市場更高效的雙向資本流動 。

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