【經濟目標】國內穩增長底氣真的充足？ 多個省市經濟增速目標見6

截至周二（18日），中國已有11個省、自治區、直轄市公布了2022年GDP目標增速。在經濟運行面臨三重壓力下，多地的經濟發展目標依然保持力度，將GDP增速設定在6%以上，反映出地方穩經濟增長的十足底氣。除甘肅外，11個省區市都公布了2021年預計GDP增速。其中，北京、浙江、安徽、湖南、廣西、重慶、四川等均高於去年初的既定目標，如北京、重慶等個別地區超出2個百分點以上。

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據內地報道，河北、廣西、四川、西藏、安徽、江西、湖南、河南將2022年GDP增速目標設定在6%以上。安徽、江西不僅將增速目標設定在7%以上，還表示將在實際工作中力爭更好結果。西藏更是將在今年挑戰8%左右的增速目標。

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從各地2022年的工作重點來看，通過擴大有效投資、刺激居民消費、增進經濟新動能來釋放經濟發展潛力，是各地敢於設定經濟增速在6%以上目標的手段。好像，安徽省明確，將以重大項目為牽引擴大有效投資，全年新開工億元以上重點項目2,600個以上、竣工1,200個以上。另河南省全年計劃推動64個投資10億元以上的新型基礎設施重大項目建設，新建5G基站4萬個、各類充電樁3萬個以上。

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記者：林衛