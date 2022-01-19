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【2022展望】保德信固定收益：市場定價已反映內房違約風險　籲增持亞洲債券

股市 12:26 2022/01/19

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保德信固定收益發表市場展望，表示市場定價已反映內房違約風險，並會增持亞洲債券。

去年內房債務問題弄得市場腥風血雨，保德信固定收益（PGIM Fixed Income）首席投資策略師、全球債券主管Robert Tipp表示，中國房地產開發商的違約風險將會增加，但市場定價已經反映不利的情景，而中國央行已經開始放鬆流動性，努力在2022年實現5%左右的GDP增長。該行的投資組合仍增持亞洲債券，增持最多的是中國和印尼的債券，並將人民幣債券視為核心資產。

富邦﹕恒指今年有望跑贏歐美股市，第三季前料見28000點全年高位，可見【下一頁

保德信固定收益預計，今年經濟增長將有所放緩，又預計新興市場GDP將增長4.4%。Robert Tipp表示，中國在全球經濟增長放緩之下，將減弱其外部需求，同時中國繼續採取嚴格的防疫措施，令下行風險大增。再者，在人口持續退減的背景下，長期以來市場對中國高債務水平的擔憂，尤其房地產行業的疲弱，仍將是不利經濟的主要因素。然而，該行預計中國的政策制定者將採取較2021年寬鬆的政策，以穩定經濟增長。

經濟增長加快或聯儲局轉鴿均不在首季出現

保德信固定收益預計，由於供應鏈問題依舊、商品需求上升和能源價格上漲，大多數國家的通脹率於今年將長時間維持高於目標水平。不過，Robert Tipp認為，經濟增長加快或聯儲局轉向鴿派，這兩種情況都不可能在首季度出現。而風險方面，他認為基準情景所面臨的尾部風險包括中國GDP增速放緩至4%及南海地緣政治緊張局勢升級，而這些因素都沒有反映在定價中。

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編輯：姚卓然

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