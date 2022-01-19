內房股翻生股價大勇　速睇摩通加持哪4隻股份

港股乏力上衝，恒生指數輕微高開後，最多升174點，其後升幅收窄更一度倒跌，半日收市僅升4點，報24117點，以半日仛位收市。內房股表現大勇，摩根大通發表報告點評內房股及物管股，部分股份今早錄得逾半成升幅。

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摩根大通發表報告表示，近兩個月市場持續對內地房地產企業資金鏈的擔憂，拖累內地股表現落後恒生指數14%。在內房流動性狀況緩解之前，摩通不會進行有意義的重估。

短期內在內房股選股方面，宜考慮其防禦性。該行首選保利物業 （06049） 、中海物業 （02669） 和華潤萬象生活 （01209） 。同時，由於金科服務 （09666） 管治提升，亦獲得關注。

不過，摩根大通下調雅生活服務 （03319） 評級至「減持」，同時降寶龍商業 （09909） 評級至「中性」，並對恒大物業 （06666） 、融創服務 （01516） 和世茂服務 （00873） 保持謹慎的看法。

長綫而言，摩根大通對內地房企的行業前景看法正面，由於市場整合、非週期性及結構性增長等因素，認為當對開發商流動性的擔憂得到緩解時，該行業的市盈率仍可能從15倍重估至20至25倍。