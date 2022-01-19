  • 20°C
香港時間 : 2022119日 (三) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】項目規劃預視發展潛力 綠電迎來黃金時代

股樓投資 13:13 2022/01/19

分享：

安信證券指，風光產業鏈趨於成熟，平價時代到來，加上「雙碳」目標政策刺激，在產業趨勢及政策推動雙重作用下的綠電行業迎來投產高峰；電力市場改革下火電電價上浮，帶來風光存量項目市場化電價折價縮窄空間，同時去年綠電交易正式開啟，為平價風光項目帶來高溢價。

【同場加映】溫股知新：短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

從項目規劃也可看出企業長期發展潛力及業績的確定性。粗略計算截至「十四五」末期，主要發電集團有望共新增新能源裝機 430GW 以上，未來發展綠電動力較強。除此之外，項目資源稟賦與資金實力也是影響企業未來長期發展的核心要素。另一方面，去年上半年在建新能源工程有望於去年年底投產，於今年釋放業績。以在建新能源裝機容量和新能源在建工程/總市值可作為短期業績彈性評估的核心指標，篩選出短期內具備較高業績確定性的企業。

【延伸閱讀】2022年部署：高盛選出近20隻首選港股 ，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行又指，目前裝機容量大的企業具備較強的先發優勢；其次，項目盈利能力反映了企業經營效率，項目單位建造成本、上網電價與市場化電量比例、項目所在地資源稟賦等指標分析各企業經營效率；此外，資金實力反映了企業未來項目投資潛力，從公司經營活動現金流、資產負債率水平以及融資成本三方面分析各電力企業資金實力。通過上述三方面分析，大型電力央企在資金實力、企業規模上具備一定優勢，同時地處資源優渥的地方性國企項目盈利能力強，發展潛力更大。

【同場加映】青姐話：新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

太陽能股 風電股 板塊 股票

下一篇文章

【經濟目標】國內穩增長底氣真的充足？ 多個省市經濟增速目標見6
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【加密貨幣】Crypto.com黑客事件據指損失4,836枚以太幣 相當於1.2億港元
【加密貨幣】Crypto.com黑客事件據指損失4,836枚以太幣 相當於1.2億港元
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款