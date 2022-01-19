【券商點睇】項目規劃預視發展潛力 綠電迎來黃金時代

安信證券指，風光產業鏈趨於成熟，平價時代到來，加上「雙碳」目標政策刺激，在產業趨勢及政策推動雙重作用下的綠電行業迎來投產高峰；電力市場改革下火電電價上浮，帶來風光存量項目市場化電價折價縮窄空間，同時去年綠電交易正式開啟，為平價風光項目帶來高溢價。

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從項目規劃也可看出企業長期發展潛力及業績的確定性。粗略計算截至「十四五」末期，主要發電集團有望共新增新能源裝機 430GW 以上，未來發展綠電動力較強。除此之外，項目資源稟賦與資金實力也是影響企業未來長期發展的核心要素。另一方面，去年上半年在建新能源工程有望於去年年底投產，於今年釋放業績。以在建新能源裝機容量和新能源在建工程/總市值可作為短期業績彈性評估的核心指標，篩選出短期內具備較高業績確定性的企業。

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該行又指，目前裝機容量大的企業具備較強的先發優勢；其次，項目盈利能力反映了企業經營效率，項目單位建造成本、上網電價與市場化電量比例、項目所在地資源稟賦等指標分析各企業經營效率；此外，資金實力反映了企業未來項目投資潛力，從公司經營活動現金流、資產負債率水平以及融資成本三方面分析各電力企業資金實力。通過上述三方面分析，大型電力央企在資金實力、企業規模上具備一定優勢，同時地處資源優渥的地方性國企項目盈利能力強，發展潛力更大。

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記者：林衛