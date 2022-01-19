▲ 【香港經濟】美商會：香港檢疫規定令企業會員推遲投資、難聘高層 8成會員受港區國安法影響（附連結）

香港美國商會（AmCham）公布2022年商業前景調查，美商會指出，雖然看好香港今年商業環境改善的會員佔41%，較悲觀者多出18百分點，不過美商會在調查總結中主要列出香港潛在營商問題，當中最多人憂慮香港嚴格的檢疫規定和旅遊限制，並指會員因此而推遲新投資，並令香港招聘高級行政人才變得困難。

去年11月宣布因應防疫要求而請辭的美商會會長早泰娜強調，美商會一直希望成為港府合作夥伴，推動政策令香港繼續發揮環球商業中心角色，而近年挑戰下，在維持香港可持續成功的關鍵議題發聲，愈顯重要。

圖看美商會會員調查主要結果

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美商會續指出，每10家受訪企業中就有超過8家受到香港《國家安全法》的影響。近半企業認爲員工士氣受到影響，並表示有員工因此移民。相對而言，美國對香港官員的制裁對企業的影響小得多。

另外，受訪者認爲香港仍然擁有高度的數據自由，但對於數據自由能否在未來3年內保持不變，感到悲觀。

在研發方面，深圳和新加坡超越香港，成為受青睞的地點，而科技公司從大灣區計劃中受益最大，而財富管理行業也將受益於大灣區的發展，但受訪者表示，人口流動的監管以及法律法規的清晰度仍然是最大的障礙。

美商會於去年9月10日至10月8日以線上問卷方式訪問香港美國商會會員，共收到151名主要企業代表、111名個人會員回應，64%受訪者在港經營25年以上。

美商會報告連結

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