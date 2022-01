京東9618曾升逾3%　與Shopify（SHOP.US）戰略合作前景點睇？　

京東 (09618) 半日股價升逾2%,京東及全球互聯網基礎設施提供商Shopify(SHOP.US)宣布達成戰略合作,打通雙方市場,消息利好京東股價,兩大電商合作前景點睇?uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰(Jason)為你分析,立即點擊收看/收聽:【按此速睇分析】

**重溫《ET開市直擊》盈喜股如何跟進?逐隻分析前景策略**【按此-附time code】

Time code

00:27 - 港股今日焦點速覽

01:09 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02:38 - 亞太股市早段市況速報

02:56 - 美股踏入業績期 債息會升到甚麼水平?納指跌、科技股繼續弱勢?

05:46 - 港股上日市況速覽+北水盤路

06:49 - 港股連跌3日 債息對恒指影響不大

08:28 - 內地貨幣政策放寬 中資股受惠國策做估值修復

09:08 - 預測恒指做估值修復 重要支持位在哪?

10:13 - 港股跌市是買貨時機?

11:00 - 京東 (09618) 成為Shopify(SHOP.US)首個中國戰略伙伴 京東前景點睇?短期可留意?

14:13 - 發改委會推促消費政策、高盛看淡 內需股前景分析

16:35 - 內需股股值修整不看淡 睇好海爾智家 (06690)

18:18 - 內需股今年炒三大因素

18:40 - 體育用品股造好 疫情緩和、加價因素可否利好?

20:23 - 體育股策略分析:李寧 (02331) 等業績後股價才有力好轉

21:26 - 博彩法再有修改 對濠賭股影響多大?

23:22 - 濠賭股營運模式有改變 存在政策風險

24:37 - 濠賭股短期炒波幅 炒疫情復甦、估值修復

25:03 - 港股開市前市況速報

25:27 - ET個股推介:龍源電力 (00916)

29:19 - 港股開市初段市況速報

29:44 - 觀眾問股:中國建材 (03323) 現價可否買入?

31:10 - 觀眾問股:濠賭股未來有機會要提供戒賭服務?

31:41 - 觀眾問股:中交建 (01800) 有機會再升?中短?目標看多少?

32:50 - 觀眾問股:哈爾濱電氣 (01133) 點睇?

34:50 - 觀眾問股:內需股點揀?蒙牛 (02319) vs 旺旺 (00151) vs 康師傅 (00322)

36:32 - 觀眾問股:李寧 (02331) 現價適合入貨?上望多少?

37:40 - 觀眾問股:雅生活服務 (03319) 前景點睇?14.4元買入點操作?

40:38 - 港股開市早段市況速報

40:52 - 消息股速報:普拉達 (01913) 、佐丹奴 (00709) 、中國鐵建 (01186) 、藥明康德 (02359) 、中國光大銀行 (06818) 、永達汽車 (03669) 、建滔 (00148) 、建滔積層板 (01888)

42:34 - 觀眾問股:建滔 (00148) vs 建滔積層板 (01888) 哪隻較受惠行業前景?

44:49 - 觀眾問股:佐丹奴 (00709) 發盈喜可否冷吼追入?

46:14 - 觀眾問股:永達汽車 (03669) 發盈喜 12元買入可否返家鄉?

47:40 - 電動車競爭大 4S股黃金時機已過

48:43 - 觀眾問股:藥明康德 (02359) 119元買入現價可否再追入?前景點睇?

50:11 - 觀眾問股:中集安瑞科 (03899) 現價可買入?

52:06 - 觀眾問股:光大環境 (00257) 未有貨甚麼價位可買入?

53:13 - 觀眾問股:三星環球半導體 (03132) 可否買入?半導體行業前景如何?

54:25 - 半導體股短綫可炒業績 第一、二季後要小心

55:23 - 觀眾問股:商湯 (00020) 6.6元撈貨走不走?

56:42 - 財經日誌提提你