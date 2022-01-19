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【石Sir午市閒談】今日推介信義玻璃｜港華智慧能源、潤泥、藥明生物、舜宇、碧桂園服務最新部署

股市 12:30 2022/01/19

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恒生指數中午收報24117點，升4點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介信義玻璃 （00868） ，另亦會分析港華智慧能源 （01083） 、潤泥 （01313） 、藥明生物 （02269） 、舜宇 （02382） 、碧桂園服務 （06098） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 信義玻璃（00868） 港華燃氣（01083） 華潤水泥控股（01313） 藥明生物（02269） 舜宇光學科技（02382） 碧桂園服務（06098） 石鏡泉
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