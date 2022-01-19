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【Google香港】Google香港與貿發展局推出「Google出口營商計劃」　助本地中小型出口商提升數碼技能

商業 12:42 2022/01/19

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Google香港宣布與香港貿發局合作，推出「Google 出口營商計劃」，目標是幫助香港的中小型出口商提升數碼技能，也同時配合其香港「智慧數碼城市」項目。（Google提供圖片）

Google香港宣布與香港貿發局合作，推出「Google 出口營商計劃」，目標是幫助香港的中小型出口商提升數碼技能，也同時配合其香港「智慧數碼城市」項目。

【重整供應鏈】醫療集團加強採購涉資9千萬　美國口罩業者獲長期定單

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「Google出口營商計劃」會為參與的中小企業提供各種數碼應用教學、免費諮詢及優惠，包括由Google提供的Google Ads廣告金及 Google Workspace雲端工作平台優惠，幫助中小型出口商提升數碼營銷方案成效及營運效益。同時，SHOPLINE會提供的市場洞察分析及電子商貿優惠，協助中小型出口商構建銷售網站，同時加強推廣活動及電子商貿效益。

提供業界專家培訓、諮詢及實戰貼士

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，「參與計劃的中小型出口商更可獲得業界專家培訓、諮詢及實戰貼士，冀能支援香港出口商把握全球增長機遇」。

香港貿易發展局副總裁劉會平表示：「疫情反覆下，中小型企業積極透過產品及服務出口，以及加緊電子商貿和數碼轉型的腳步來拓闊收入來源，維持業務穩健發展。」

劉會平稱，為支持本地公司拓展出口業務及數碼轉型，貿發局今次是透過旗下的『T-box升級轉型計劃』與 Google 聯手，在港推出集教學、諮詢及實踐於一身的『Google 出口營商計劃』，「冀能協助中小企善用數碼工具，拓展海外機遇。」

優惠內容
期間：由即日起至2022年12月31日
要求：透過「T-box升級轉型計劃」購買
內容：購買Google Workspace任何計劃一年約服務，即享 30 天免費試用期以及85折優惠，Google Cloud合作夥伴Master Concept提供的免費諮詢服務及技術支援。

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記者：李智美

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