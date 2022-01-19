【美國疫情】開放免費預訂家居檢測工具 兩成民眾已染疫

美國總統拜登去年宣佈向民眾免費派發家居檢測工具，白宮發言人普薩基周二（18日）表示，民眾即日起可以在指定網站預約免費檢測工具，每個家庭最多預訂4套，較原定計劃提早了一日。另一方面，美國新冠肺炎疫情持續嚴峻，數據指最少有兩成民眾感染新冠病毒。

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普薩基（Jen Psaki）周二證實，已提前開放讓民眾在指定網站預訂居家檢測工具，該網站正處於最後測試階段，在周三（19日）早上正式開放網站前，以有限度形式運作。每個家庭最多限訂4套，會由美國郵政直接派送，預計在7至12日內發貨。

有民眾已透過該網站率先預訂檢測工具，部分遇到問題，包括被告知其地址已訂購工具、無法揀選正確住址等。聯邦政府亦設立熱線供民眾查詢預訂事宜，詳情會在周末公布。

拜登將免費派5億家居檢測工具 下月起郵寄 【下一頁】

總統拜登（Joe Biden）上月宣佈購買5億個居家檢測工具免費向民眾派發，然後再加購5億個檢測工具滿足需求。拜登亦下令保險公司於上周六（15日）起需要每月覆蓋8次居家檢測費用，民眾自行購買家居檢測工具後，向保險公司報銷。

此外，當地疫情持續嚴峻，過去單日新增逾85萬宗新冠確診、1,127人死亡。約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國至今有逾6,635萬人感染新冠肺炎，代表當地最少有兩成民眾確診。

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責任編輯：郭麗明