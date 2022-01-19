  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (三) 12:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】開放免費預訂家居檢測工具 兩成民眾已染疫

環球社會熱點 12:08 2022/01/19

分享：

美國總統拜登去年宣佈向民眾免費派發家居檢測工具，白宮發言人普薩基周二（18日）表示，民眾即日起可以在指定網站預約免費檢測工具，每個家庭最多預訂4套，較原定計劃提早了一日。另一方面，美國新冠肺炎疫情持續嚴峻，數據指最少有兩成民眾感染新冠病毒。

世衛：全球增近1,900萬確診 警告Omicron非最後變種 【下一頁】

普薩基（Jen Psaki）周二證實，已提前開放讓民眾在指定網站預訂居家檢測工具，該網站正處於最後測試階段，在周三（19日）早上正式開放網站前，以有限度形式運作。每個家庭最多限訂4套，會由美國郵政直接派送，預計在7至12日內發貨。

有民眾已透過該網站率先預訂檢測工具，部分遇到問題，包括被告知其地址已訂購工具、無法揀選正確住址等。聯邦政府亦設立熱線供民眾查詢預訂事宜，詳情會在周末公布。

拜登將免費派5億家居檢測工具 下月起郵寄 【下一頁】

總統拜登（Joe Biden）上月宣佈購買5億個居家檢測工具免費向民眾派發，然後再加購5億個檢測工具滿足需求。拜登亦下令保險公司於上周六（15日）起需要每月覆蓋8次居家檢測費用，民眾自行購買家居檢測工具後，向保險公司報銷。

此外，當地疫情持續嚴峻，過去單日新增逾85萬宗新冠確診、1,127人死亡。約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國至今有逾6,635萬人感染新冠肺炎，代表當地最少有兩成民眾確診。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

相關文章

美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班
今日
美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班
【新冠肺炎】輝瑞研究指出 Paxlovid有效對抗Omicron
今日
【新冠肺炎】輝瑞研究指出 Paxlovid有效對抗Omicron
世衛：全球增近1,900萬確診 警告Omicron非最後變種
今日
世衛：全球增近1,900萬確診 警告Omicron非最後變種
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
今日
約翰遜派對舞姿曝光 慘遭俄媒嘲笑：知名舞蹈家
【英國王室】英女王6隻天鵝神秘死亡 26隻突遭人道處理
今日
【英國王室】英女王6隻天鵝神秘死亡 26隻突遭人道處理

你可能感興趣

美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班
今日 12:18
美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班
【新冠肺炎】輝瑞研究指出 Paxlovid有效對抗Omicron
今日 11:23
【新冠肺炎】輝瑞研究指出 Paxlovid有效對抗Omicron
世衛：全球增近1,900萬確診 警告Omicron非最後變種
今日 10:45
世衛：全球增近1,900萬確診 警告Omicron非最後變種
疫情 傳染病 保險公司 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 拜登 白宮

上一篇文章

美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間12:00）
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款