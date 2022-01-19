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【SpaceX】天文學家投訴Starlink衛星軌跡　影響太空觀察

科技 12:07 2022/01/19

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研究人員估計，當整個Starlink計劃完成時，幾乎每張圖像都會出現至少一個Starlink衛星軌跡。（法新社）

美國太空探索技術公司SpaceX屢被天文學界批評，為建立旗下Starlink（星鏈）互聯網服務，已發射太多衛星上太空，並在地球軌道上佔用過多空間。至今SpaceX已將逾1,700顆Starlink衛星送進地球軌道，且計劃共發射4萬多顆Starlink衛星，惟現時已對天文觀察造成負面影響。

【衛星網絡】SpaceX擬夥Vodafone　擴大英國衛星寬頻

據外國科技網站《Ars Technica》報道，帕洛瑪天文台（Palomar Observatory）的天文學研究人員會使用茲威基瞬變設施（Zwicky Transient Facility, ZTF），捕捉超新星爆炸一類宇宙罕見事件。ZTF利用獨有相機去反覆掃描整個天空，並用軟件監測而獲得太空圖像。

衛星軌跡阻礙觀察天文現象

不幸的是，隨著Starlink衛星持續增加，ZTF相機亦會捕捉到太空中Starlink衛星的明亮移動「軌跡」（見主圖），結果在過去兩年觀察期，受影響的圖像數量已激增35倍。研究人員估計，當整個Starlink計劃完成時，幾乎每張圖像都會出現至少一個Starlink衛星軌跡。

SpaceX擬在飛機提供Starlink網絡　馬斯克：已與航空公司商討合作

報道亦提到，這些軌跡對黃昏時段的拍攝圖像影響最大，大約64%拍到含軌跡圖像是都在黃昏拍攝出來。當Starlink衛星愈來愈多，這些軌道也出現了爆炸性的增長。在2020年底，只有大約6%的黃昏圖像受到影響，惟到2021年底，這一數字已增長到18%。研究人員指出，這很可能會影響對太陽系內物體的搜索，包括彗星和小行星。

安裝遮光板  仍未能徹底解決問題

為回應天文學界的投訴，SpaceX在後來幾代的Starlink衛星都安裝了遮光板，以減低衛星的能見度。研究人員亦表示遮光板起了一定正面作用：「帶遮陽板的衛星的亮度大約下降了4.6倍（精確數字取決於波長）」。然而，該能見度水平之高仍未能達到徹底解決問題的目標。

研究人員估計，目前只有0.04%的機會，一個罕見的事件會因為與這些軌道重合而被錯過；但他們亦憂慮，隨著更多Starlink衛星發射上太空，加上SpaceX亦不是唯一一間計劃提供這種衛星服務的公司，如果公司都實行SpaceX一類的計劃，低地球軌道可能將多達10萬顆衛星，到時的天文觀察問題將更為嚴重。

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責任編輯：陳卓賢

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