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【Bitcoin】加密貨幣基金連續五周淨流出　債息上揚拖累比特幣走弱

股市 12:02 2022/01/19

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【Bitcoin】加密貨幣基金連續五周淨流出　債息上揚拖累比特幣走弱

比特幣（Bitcoin，BTC）為首的加密貨幣持續走弱，加密公司 CoinShares報告指，加密貨幣基金連續五周錄得淨流出，截至14日（上周五）一周淨流出7300萬美元，過去5周基金累計贖回總額約5.32億美元，反映投資者看跌的市場情緒。

CoinShares報告指，專注於比特幣的投資基金流出5500萬美元。與以太坊（Ethereum）相關的基金流出3000萬美元。

NBA「獨行俠」庫班：比特幣永不是抗通脹工具，看【下一頁】

比特幣現升0.06%，報42317.61美元；以太坊現跌1.94%，報3154.67美元。美國經濟高通脹，加息預期升溫，美國10年期國債息率向上，拖累美股表現，比特幣跟隨股市下跌。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 稱，由於債息率上揚、能源成本升，比特幣與風險資產走低，本周要留意美國眾議院小組將審查採礦加密貨幣消耗多少能源以及對環境的整體影響，此外科索沃禁止當地開採比特幣，原因是歐洲的能源問題繼續惡化。

Moya 又稱，以太坊走低，許多加密交易員開始沽售大型加密貨幣，並轉倉增持仍處於增長階段的山寨幣，包括Cardano、Solana及Terra等。Moya 提到，比特幣被視為風險資產，仍然容易受到對美聯儲趨鷹派的政策所影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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【Bitcoin】比特幣跌破4萬美元支撐位後反彈 分析師看好上漲空間

【Bitcoin】比特幣較高位回吐逾三成　薩爾瓦多比特幣持倉虧損逾千萬美元

記者：李哲毅

美股 納斯達克綜合指數 以太坊 比特幣
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