▲ 【美國加息】嘉信理財：加息首年股市表現一般向好 美資科技股今年優勢不及去年

美國今年加息似成定局，3月加息機會率急速升溫。嘉信理財香港私人客戶顧問游國義指，現時離下次經濟不景氣料仍有一段時間，相信今年經濟不會太差，預期聯儲局今年會加息3次，而參考歷史經驗，加息前至加息頭一年，股市表現一般理想。

貨幣市場開始預計聯儲局3月加息50點子 2000年以來最大動作【下一頁】

嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，去年美國科技股增長較急，估值處歷史較高水平，而且升勢較集中龍頭公司，所以今年投資科技股的風險較高，對科技股持中性看法。

相對於科技股，他更看好醫療板塊，因醫療行業的長線發展更多，醫療技術創新令成本節省，護理上亦有改進，加上全球人口老化，新興市場中產人數增加，也利好醫療股前景，惟他提醒，要留意各國政府的醫療新政策，或限制藥品價格。

林長傑稱，環球經濟今年增長會較去年放緩，但相對歷史水平增幅仍偏高，同時股市估值雖不便宜，但亦未至於太高，而各國央行緩慢加息，或會利好國際市場，意味非美市場或有機會跑贏大市。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

相關文章：【2022展望】瑞士盈豐資產管理：美首次加息後1年內股市錄正回報 美股大調整是買入機會