【健康調查】宏利調查：僅15%受訪港人熟悉「新冠肺炎後遺症」

▲ 宏利調查發現，僅15%受訪港人熟悉「新冠肺炎後遺症」。

宏利 （00945） 發放最新《宏利亞洲康健調查》結果。調查發現，受訪港人中有 59%人預期疫情至少持續多12個月，受訪港人普遍對個人財務及健康狀況有所憂慮，同時希望進一步了解「新冠肺炎後遺症」（「Long COVID」）以及增購保險。

調查發現，儘管市民普遍對新冠肺炎疫情及其對社會的影響感到憂慮，但對「新冠肺炎後遺症」卻明顯缺乏了解，僅15%熟悉有關症狀。根據世衞數據，約四分一曾感染新冠病毒的患者表示，其症狀持續至少一個月，而有一成在染疫12周後仍感不適。這症狀一般稱為「新冠肺炎後遺症」，並可嚴重影響患者重新投入日常工作或社交的能力。「新冠肺炎後遺症」與季節性流感的症狀有所相似，然而大部分港人仍未充分了解其潛在的長遠影響，有三分二更坦承在受訪前從未聽說過該症狀。

在受訪時了解「新冠肺炎後遺症」後，86%受訪者表示對此開始擔憂，九成受訪者渴望加深了解該症狀。對大部分受訪者（56%）而言，首要考慮是如何預防「新冠肺炎後遺症」，逾五分二（46%）想進一步了解疫苗對預防「新冠肺炎後遺症」的效用。另有44%受訪者表示，其一重大議題是有何醫療護理支援可助應對該症狀，逾三分一（35%）希望了解保險可如何幫助應對。

65%受訪者計劃未來12個月購買保險產品

宏利香港及澳門行政總裁戴明鈞表示，自疫情開始以來，宏利一直積極帶頭支援社群，包括成為第一間免費派發口罩及醫療服務券的保險公司，針對新冠肺炎推出免費「接種疫苗副作用特別保障」，以及為客戶提供電子途徑，讓其安坐家中可享專業服務。有見接種疫苗加強劑的需求上升，宏利最近更延長了接種疫苗副作用保障。

宏利又指，新冠肺炎疫情推動港人對保險的需求，約半數（47%）受訪者表示自疫情爆發後，保險對他們的重要性有所提高。以人壽保險而言，香港的保險密度及滲透度已位列全球榜首。然而購買新的保險或增購保險的意欲仍然強勁，65%表示計劃在未來12個月購買保險產品，最想購買的保障包括危疾醫療保險、儲蓄保險及住院保險。

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