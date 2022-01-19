【異動股】冼國林宣布參選特首　國藝集團曾乾升38%

▲ 【異動股】冼國林宣布參選特首 旗下國藝集團曾乾升38%

建制派「KOL」、國藝集團控股 （08228） 前主席冼國林在YouTube宣布參選2022年特首選舉。被視為冼國林旗下的國藝集團控股，在冼國林上午10時正式宣布參選後，股價異動，最多升38%見0.12元，國藝集團控股最新升幅已收窄至24%，暫報0.108元，成交286萬元。

於GEM（前稱創業板）上市的國藝集團控股最新市值約9000萬元。冼國林去年已多次減持國藝集團控股持股，也在7月辭任公司主席。

據國藝集團以往年報，冼國林於銀行內部工作逾30年，參與內部審計、財務、風險管理工作，具英國特許銀行學會會員、美國奧克拉荷馬市大學的工商管理碩士學位 、英國特許公認會計師公會的會計及財務研究文憑、英國倫敦城市大學法律研究文憑及曼徹斯特都會大學法律學士榮譽學位資歷。

冼國林也在影視圈活躍，曾是電影《葉問前傳》出品人，他本身也是葉問之子葉準的徒弟，藝人廖碧兒、陳嘉桓均是其徒弟。他在2019年開設「冼師傅講場」談論時政，至今有15.5萬人訂閱。

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