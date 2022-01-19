  • 19°C
香港時間 : 2022119日 (三) 12:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班

環球社會熱點 12:18 2022/01/19

分享：

美國聯邦航空管理局（FAA）早前表示，關注5G訊號干擾飛機問題，要求美國兩大電訊商AT&T及Verizon延後啟動機場附近相關設施。AT&T及Verizon周二（18日）正式同意延遲啟動機場附近5G設施，避免影響美國航班。美國總統拜登對決定表示歡迎，指可以避免破壞貨運行業復甦。

美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周 【下一頁】

FAA警告，5G無線網絡或會干擾部分飛行儀器，對能見度低時的運作造成嚴重阻礙，AT&T及Verizon Communications原定周三（18日）推出的5G服務將令部分航班需要取消。達美航空（Delta Airline）則表示，雖然5G無線網絡是一個好的發展，但仍會造成部分飛行限制。

AT&T及Verizon周二宣布，同意延遲啟動大型機場附近的無線發射塔。《路透社》引述消息人士報道，Verizon將暫不啟用機場附近約500座發射塔，佔公司計劃部署總數未足1成。公司亦正與政府商討永久解決方案，惟未有透露暫停時間等協議細節。

即使兩大電訊商已同意延後，但眾多外國航空公司照樣因憂慮5G潛在影響，取消部分飛往美國航班。

美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務 【下一頁】

拜登（Joe Biden）對AT&T及Verizon決定表示歡迎，指暫緩推行決定避免破壞旅遊、貨運等行業，影響美國經濟復甦，而決定亦同時允許9成以上的無線發射塔部署如期進行。據悉是次為AT&T及Verizon第3次同意延遲部署，2間公司在去年11月時同意延遲30日至1月5日，其後再同意延遲至1月19日。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周
2022/01/04
美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周
美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務
2022/01/03
美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務
【5G角力】英國轉軚全禁華為 竟靠美國順水人情
2020/07/15
【5G角力】英國轉軚全禁華為 竟靠美國順水人情
【5G角力】華為英國1600員工或面臨失業 2年已減8成人
2020/07/15
【5G角力】華為英國1600員工或面臨失業 2年已減8成人
華為英國董事長稱若英禁參與5G建設　或危及中英關係
2020/07/08
華為英國董事長稱若英禁參與5G建設　或危及中英關係

你可能感興趣

美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周
16:25 2022/01/04
美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周
美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務
17:47 2022/01/03
美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務
【5G角力】英國轉軚全禁華為 竟靠美國順水人情
14:32 2020/07/15
【5G角力】英國轉軚全禁華為 竟靠美國順水人情
電訊商 5G 美國聯邦航空管理局 航空 機場 交通 美國 拜登 路透社

下一篇文章

【美國疫情】開放免費預訂家居檢測工具 兩成民眾已染疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月19日 時間12:00）
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
17歲TikTok KOL年賺1.3億 多過上市公司CEO
打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
打2針疫苗加感染1次 英研究：90%保護率維持近年半
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國疫情】最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
【英國王室】查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款