美國2電訊商同意延遲推5G 避免影響航班

美國聯邦航空管理局（FAA）早前表示，關注5G訊號干擾飛機問題，要求美國兩大電訊商AT&T及Verizon延後啟動機場附近相關設施。AT&T及Verizon周二（18日）正式同意延遲啟動機場附近5G設施，避免影響美國航班。美國總統拜登對決定表示歡迎，指可以避免破壞貨運行業復甦。

美兩大電訊商突煞停推5G 轉軚同意延遲兩周 【下一頁】

FAA警告，5G無線網絡或會干擾部分飛行儀器，對能見度低時的運作造成嚴重阻礙，AT&T及Verizon Communications原定周三（18日）推出的5G服務將令部分航班需要取消。達美航空（Delta Airline）則表示，雖然5G無線網絡是一個好的發展，但仍會造成部分飛行限制。

AT&T及Verizon周二宣布，同意延遲啟動大型機場附近的無線發射塔。《路透社》引述消息人士報道，Verizon將暫不啟用機場附近約500座發射塔，佔公司計劃部署總數未足1成。公司亦正與政府商討永久解決方案，惟未有透露暫停時間等協議細節。

即使兩大電訊商已同意延後，但眾多外國航空公司照樣因憂慮5G潛在影響，取消部分飛往美國航班。

美國兩大電訊商拒交通部請求 堅持如期推5G服務 【下一頁】

拜登（Joe Biden）對AT&T及Verizon決定表示歡迎，指暫緩推行決定避免破壞旅遊、貨運等行業，影響美國經濟復甦，而決定亦同時允許9成以上的無線發射塔部署如期進行。據悉是次為AT&T及Verizon第3次同意延遲部署，2間公司在去年11月時同意延遲30日至1月5日，其後再同意延遲至1月19日。

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責任編輯：李俊儀