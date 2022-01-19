【元宇宙】微軟斥資687億美元收購動視暴雪　為開發元宇宙平台鋪路

▲ 動視暴雪的遊戲庫，包括《使命召喚》（Call of Duty）和《守望先鋒》（Overwatch），完成數購後，將令微軟的Xbox遊戲平台比Sony的PlayStation更有優勢。（法新社）

新冠疫情迫使人們留在家中工作或學習，消費者為尋找更多室內娛樂，對視頻遊戲的需求日增。微軟（Microsoft）宣佈以全數現金交易方式，收購電子遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard），交易金額為687億美元（約5,300億港元）。

微軟期望收購將加強其在視頻遊戲市場的競爭力，並為進軍虛擬技術及元宇宙領域鋪路。交易完成後，按收入計算，微軟將成為世界第三大遊戲公司，僅次於騰訊和索尼（Sony）。

【元宇宙】沃爾瑪擬進軍元宇宙 創自家虛擬貨幣、NFT

微軟表示，該交易須符合慣例成交條件，需得到監管部門的審查和動視暴雪的股東通過。如過程順利，交易預計在2023財年完成。在這項交易完成之前，動視暴雪和微軟遊戲將繼續獨立營運。

Xbox將比PlayStation更有優勢

這次收購有望加強微軟的Game Pass市場地位，現時Game Pass已擁逾2,500萬用戶。據《Gadgets 360》報道，微軟計劃將動視暴雪的遊戲納入Game Pass之中。有分析指，動視暴雪的遊戲庫，包括《使命召喚》（Call of Duty）和《守望先鋒》（Overwatch），完成數購後，將令微軟的Xbox遊戲平台比Sony的PlayStation更有優勢。

【元宇宙】Ralph Lauren拓元宇宙市場 CEO：為贏新一代歡心

「遊戲是當今所有平台上最有活力和最令人興奮的娛樂類別，並將在元宇宙平台的發展中發揮關鍵作用。」微軟董事長兼首席執行官Bobby Kotick進一步指：「我們正在對世界一流的內容、社區和雲進行深入投資，以開創一個新的遊戲時代。」

「世界各地的玩家都很喜歡動視暴雪的遊戲，我們相信創意團隊的最佳作品將出現在大家眼前。」微軟遊戲公司首席執行官Phil Spencer補充。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢