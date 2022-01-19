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【新冠肺炎】輝瑞研究指出 Paxlovid有效對抗Omicron

環球社會熱點 11:23 2022/01/19

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以色列日前有初步研究發現，第4針新冠肺炎疫苗亦不足對抗變種病毒Omicron。但輝瑞最近發表的3篇研究指出，自行研發的口服藥Paxlovid中能夠有效對抗Omicron變種，但研究結果未獲同行評審。

【新冠疫苗】第4針未夠防感染Omicron 以色列初步研究 【下一頁】

輝瑞周二（18日）公布3個自家或合作研究報告，其中在自家實驗室的研究發現，Paxlovid的主要成分Nirmatrelvir有效阻止複製新冠原始病毒株及Omicron變種病毒的一種酶素（enzyme）。

另一個自家實驗中，輝瑞指數據顯示，Paxlovid對Omicron變種病毒株產生的抗體反應，與早前出現的其他新冠變種病毒株類近。

聯合國提供6000萬劑疫苗 北韓只想要輝瑞Moderna？ 【下一頁】

與紐約西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）合作的實驗中，輝瑞發現如果要足夠對抗Omicron變種，使用對抗其他變種差不多劑量已經足夠。微生物教授懷特（Kris White）表示，對初步實驗發現Paxlovid維持充足抗體反應感振奮。

輝瑞科學總監多爾斯滕（Mikael Dolsten）表示，數據反映Paxlovid能夠作為持續抗疫的重要及有效工具，協助對抗新冠病毒及其他變種，包括傳染力更多的Omicron變種。

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責任編輯：吳漢培

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