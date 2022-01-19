  • 18°C
香港時間 : 2022119日 (三) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰危機】國泰航空據報加碼向機師提供最多2.9萬元獎金　吸引機師「閉環」營運航班

股市 11:15 2022/01/19

分享：

【國泰危機】國泰航空據報加碼向機師提供最多2.9萬元獎金　吸引機師「閉環」營運航班

因應有機組人員違反醫學監察規定，令香港出現Omicron變種病毒社交傳播，港府大幅收緊機組人員檢疫安排，國泰航空 （00293） 貨運運力由相當於疫情前約7成大削至兩成。國泰航空據報最新向參與「閉環（closed loop）」的機師員工加碼提供獎金，國泰航空擬向參與至少4次閉環更表的機師員工提供29000港元獎金，較原有參與兩次閉環更表可獲22000元，再度增加。

據國泰航空內部通知，國泰航空也更新副機師的閉環更表獎金，除了參與兩次更表可獲17000元，參與4次或以上將可獲24000元。

國泰航空每輪「閉環更表」　機組人員須離家5至6周

國泰航空因應香港「外防輸入」方針，2020年已試行閉環更表，讓參與的機組員工連續3或4周營運航班，航班之間留在酒店隔離，完成更表，須在酒店再隔離檢疫約兩周才可重返社區，意味參與一輪閉環更表，須離家約5至6星期。

林鄭指正調查「客機去貨機返」有否違反要求【下一頁】

因應疫情持續多時，有關嚴格要求令國泰航空愈來愈難有足夠人手提升運力，國泰航空早前安排部分機組人員，可以營運客機航班前往外地，在外地只可留在酒店房後，再安排相關人員乘坐只載貨航班回港，惟該「客機去貨機返」安排被部分專家形容為防疫缺口。

國泰航空：「客機去貨機返」符合規定、一直向港府提交紀錄 林鄭：空運大減物價將升，可見【下一頁】

更多航空相關文章       

*皇牌節目足本版 【ET財智Talk】今年買股好過買樓？紀惠湯文亮為您分析【按此即睇】 

相關文章：【國泰293】國泰航空據報奪國泰港龍46條航線　香港航空申請失敗

 

港股 疫情 國泰航空 機師 隔離檢疫 國泰航空（00293）

上一篇文章

中國鐵建1186買賣策略（有片）

下一篇文章

【ET開市直擊】體育用品股開跑 內需股能否跟上？（附time code）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【國泰危機】林鄭：正調查國泰航空「客機去貨機返」有否違反要求　兩名違反防疫機組人員已落案起訴　
【國泰危機】林鄭：正調查國泰航空「客機去貨機返」有否違反要求　兩名違反防疫機組人員已落案起訴　
【美股收市】10年債息升穿1.87厘 道指瀉543點 納指挫2.6%
【美股收市】10年債息升穿1.87厘 道指瀉543點 納指挫2.6%
【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款