▲ 【國泰危機】國泰航空據報加碼向機師提供最多2.9萬元獎金 吸引機師「閉環」營運航班

因應有機組人員違反醫學監察規定，令香港出現Omicron變種病毒社交傳播，港府大幅收緊機組人員檢疫安排，國泰航空 （00293） 貨運運力由相當於疫情前約7成大削至兩成。國泰航空據報最新向參與「閉環（closed loop）」的機師員工加碼提供獎金，國泰航空擬向參與至少4次閉環更表的機師員工提供29000港元獎金，較原有參與兩次閉環更表可獲22000元，再度增加。

據國泰航空內部通知，國泰航空也更新副機師的閉環更表獎金，除了參與兩次更表可獲17000元，參與4次或以上將可獲24000元。

國泰航空每輪「閉環更表」 機組人員須離家5至6周

國泰航空因應香港「外防輸入」方針，2020年已試行閉環更表，讓參與的機組員工連續3或4周營運航班，航班之間留在酒店隔離，完成更表，須在酒店再隔離檢疫約兩周才可重返社區，意味參與一輪閉環更表，須離家約5至6星期。

因應疫情持續多時，有關嚴格要求令國泰航空愈來愈難有足夠人手提升運力，國泰航空早前安排部分機組人員，可以營運客機航班前往外地，在外地只可留在酒店房後，再安排相關人員乘坐只載貨航班回港，惟該「客機去貨機返」安排被部分專家形容為防疫缺口。

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