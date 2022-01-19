【挽留人才】渣打溫拓思：削減成本滿足員工加薪期望　人材大幅流失現象有所緩和

▲ 【挽留人材】渣打溫拓思：削減成本滿足員工加薪期望 人材大幅流失現象有所緩和

銀行人手持續流失，同業間經常爆出「搶人潮」。渣打集團 （02888） 行政總裁溫拓思接受外電訪問時表示，近年銀行人員大幅流失的現象已經有所緩和，溫拓思指出，渣打集團在其他領域找到了節省開支的方法，所以集團開支基本持平。溫拓思提到：「我希望我們可以繼續這一趨勢，也就是找到辦法省錢，來支付越來越昂貴的人才。」

渣打集團下月公佈2021年全年業績，該行在去年第三季業績報告中提到，成本按年增5%，部分原因是與業績掛鉤的薪酬有所增加。

溫拓思表示，留住高層員工是一個挑戰， 「大辭職潮觸及了各行各業和世界各個角落，我們在不斷地猜想背後是什麼原因：是疫情背景下生活方式的改變嗎？還是因為全世界現金太充裕嗎？」

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記者：李哲毅

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