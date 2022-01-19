【TSLA】馬斯克遭Tesla股東要求歸還130億美元　被指強迫董事會收購SolarCity

▲ 【美股焦點】馬斯克遭Tesla股東要求歸還130億美元 被指強迫董事會收購SolarCity

有外電指，電動車巨企Tesla（特斯拉）（美：TSLA）部分股東早前入禀控告Tesla 創辦人馬斯克（Elon Musk）在2016年脅迫公司董事會達成收購 SolarCity 的交易，原告股東敦促法官命令馬斯克為 SolarCity 交易歸還130億美元。法官預計將在大約3個月內做出裁決。

SolarCity由馬斯克表兄弟Peter and Lyndon Rive，馬斯克在2016年同時擔任Tesla 及SolarCity董事會主席，而收購前的2014和2015年，SolarCity 分別虧損3.75億美元及7.69億美元。

原告律師Randy Baron在聽證會指：「案件關乎是（Tesla）收購 SolarCity 是為了擺脫財務困境，還是由馬斯克精心策劃的救助計劃。」

代表馬斯克的律師之一Evan Chesler在聽證會則表示，Tesla 收購SolarCity交易不是一項救助計劃，SolarCity 遠未破產，其財務狀況類似於許多高增長的科技公司，又指SolarCity 正在建立數十億美元的長期價值。

另一股東律師Lee Rudy敦促法院下令馬斯克歸還過去5年所收到的Tesla股票，按當前價格計算，股票價值約130億美元，Evan Chesler則稱，要求馬斯克歸還股票要求荒謬，認為忽視Tesla 五年來前所未有的成功。

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記者：李哲毅

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