【Tesla】馬斯克被控！強逼董事會收購太陽能企業　股東要求歸還逾1千億元

▲ Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）就因為2016年收購美國太陽能發電公司SolarCity一事，被Tesla股東告上法庭。（法新社資料圖片）

不少企業也會透過收購其他有發展潛力的公司，藉此擴大自家的事業版圖。然而，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）就因為2016年收購美國太陽能發電公司SolarCity一事，被Tesla股東告上法庭。有關Tesla股東控告Elon Musk脅迫公司董事會，才促成交易。因此要求Elon Musk向Tesla股東償還130億美元（約1,012億港元）。

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據外媒《Reuters》報道，Tesla部分股東於本周二（18日）敦促法官裁定，Elon Musk須向Tesla股東償還該筆款項。股東代表律師Randy Baron表示，該收購項目是Elon Musk精心策劃的「救助計劃」，為了協助SolarCity擺脫財務困境。

而該收購為全股票交易，當時的價值為26億美元，期後Tesla股價大幅上漲，因此股東要求法官，命令馬斯克歸還從交易中獲利的股票，即130億美元（約1,012億港元）的款項。

據悉，Elon Musk當時擁有SolarCity的22%股份，而SolarCity的創辦人是Elon Musk的表弟，因此該收購引起爭議。

Elon Musk的其中一位代表律師Evan Chesler於聽證會上則表示，這筆交易不是一項救助計劃，認為當時SolarCity的發展良好，其財務狀況也類似於許多高增長的科技公司，Elon Musk更強調這是公司發展的整體計劃之一。而法官預計，相關裁判將於約三個月後有結果。

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責任編輯：文睿

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