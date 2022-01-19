世衛：全球增近1,900萬確診 警告Omicron非最後變種

雖有不少數據指出，新冠肺炎變種病毒Omicron症狀較輕微，但環球疫情持續受其威脅。世界衛生組織指出，認為Omicron不會是最後一款變種，強調未來可能出現更危機變種。同時，世衛公布上周全球新增接近1,900萬宗確診。

世衛特使指英國疫情望終結 英官稱Plan B可能解除 【下一頁】

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）周二（18日）表示，不少人指Omicron是最後變種病毒，疫情即將完結，但事實為Omicron現正在全球廣泛傳播，上周新確診增加20%，即近1,900萬宗，而且實際數字可能更高。

范克爾克霍夫強調，現時並非理想時間放寬防疫措施，敦促各地政府理應加強，讓傳播情況更為受控，準備應該未來可能出現的新變種。范克爾克霍夫警告，假如現階段未有作為，即將迎來下一場危機。

【新冠疫苗】60歲或以上希臘人強制打針 違者每月罰款 【下一頁】

高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）表明，Omicron不會是最後變種病毒，基於現時Omicron的高傳染率，新冠病毒大有可能再次出現突變，產生另一款更加有威脅的變種病毒。艾爾沃德指出，現時尚未完全了解Omicron潛在威力，但目前多數未能控制Omicron傳染的地區已「付出代價」。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreysus）同日亦表示，部分國家的新確診已達頂峰，Omicron引起的疫情有望逐漸消散。他亦強調，未有國家的疫情真正完結，警告醫療系統仍因新一輪疫情承受極大壓力。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培