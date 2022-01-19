【京東9618】京東與Shopify合作打通雙方市場　股價彈3%

▲ 京東與Shopify達成戰略合作，京東將利用自身的渠道，幫助Shopify上的品牌快速打入中國。

京東 （09618） 與Shopify達成戰略合作，京東將利用自身的渠道，幫助Shopify上的品牌快速打入中國，只需不足一個月便可登陸中國市場，而京東的中國商家亦可透過Shopify走向國際市場。京東股價現升3.5%，報288.8元。京東物流 （2618） 則跌1%，報27.1元。

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京東的活躍用戶超過5.5億名，而Shopify在美國市場率達10%。兩者是次合作將使中國商家能夠利用Shopify的平台並在全球行銷，而Shopify上的零售商也可以透過京東接觸到中國客戶。同時，京東又為Shopify上的國際商家和品牌開設綠色通道，由從過去國際商家需時12個月才能打進中國，現時透過京東的渠道，時間大為縮減至只需3至4周便可。

另外，Shopify可利用京東的供應鏈和物流服務，包括京東的中美貨運飛機、美國倉庫、超過1300個中國倉庫和20萬個物流渠道。是次合作於昨日（18日）開始。

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編輯：姚卓然