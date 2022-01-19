▲ 【遊輪股】雲頂香港提交清盤呈請 料可動用現金1月底前後耗盡、股份續停牌

遊輪股雲頂香港 （00678） 公布提交清盤呈請及申請委任臨時清盤人。公司表示無法根據任何債務文件再取得任何額外的流動資金，以及依據公司的現金流量預測，可動用現金結餘預計將於今年1月底或前後耗盡。雲頂香港股份繼續停牌，停牌前報0.415元，市值35.2億元。

雲頂香港指，由於公司持續營運開支，以及預期於該日期或以前需支付的若干負債所潛在的付款，董事會認為，公司即將無法償還到期的債務，故在1月18日（百慕達時間）向百慕達最高法院提交清盤呈請書。同時又根據公司法第 170（2）條，尋求任命安邁顧問有限公司之Edward Simon Middleton及黃詠詩，以及R&H Services Limited之Edward Alexander Niles Whittaker為聯席臨時清盤人（統稱「JPLs」）之傳票，目的為擬定及提出有關公司債務及負債的任何重組建議。公司預計百慕達法院將於1月20日下午2時30分（百慕達時間）審理有關呈請及 JPL 申請的單方面聆訊。

雲頂香港指，為保存及保障核心資產及維持集團價值，集團若干業務活動，包括Dream Cruises Holding Limited經營郵輪航線將予繼續；然而預期集團的大部分現有營運將予停止。

此外，由於史亞倫、林懷漢及陳和瑜已辭任公司獨立非執行董事之職務，董事會進一步公布，由於預期公司將會申請任命臨時清盤人，上述獨立非執行董事已辭任退出董事會。預期 JPLs 獲得任命後，將獲授權行使權力，以管理公司的業務事宜。

雲頂香港於1993年11月成立，其核心業務涵蓋陸地及海上旅遊事業，包括雲頂郵輪及其旗下麗星郵輪、星夢郵輪及水晶郵輪。然而，受累新冠疫情和防疫措施，業績大受打擊。去年最為廣人知的是香港大熱男子組合Mirror成員Anson Lo（盧瀚霆）的粉絲（俗稱「神徒」）自費斥資六位數在雲頂夢號上為偶像慶祝生日，其歌曲《不可愛教主2.0》MV亦在星夢郵輪旗下的雲頂夢號取景。

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編輯：姚卓然