【港股ADR+夜期】騰訊ADR跌穿450元　夜期升230點（不斷更新）

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【美股市況】道指升142點 納指升0.9% 寶潔績後漲4%、微軟升逾3%（不斷更新）
夜期升230點，騰訊（00700）ADR跌穿450港元，較港低逾1%。滙豐（00005）ADR偏軟，較港現跌0.4%，折合報54.46港元。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|54.46
|-0.4%
|美團ADR
|215.35
|+0.5%
|騰訊ADR
|448.86
|-1.6%
|小米ADR
|18.70
|+2.1%
|阿里巴巴美股
|125.82
|+1.3%
路透社強調根據4個消息來源，指中國擬放寬開發商使用託管資金，紓緩房企的資金緊張，加上連日的政策消息，夜期急彈283點，升越24300關，並帶動外資信心回暖，中概股盤前彈。
【內房危機】內房債價大反撲 中國據報正起草新規放寬開發商使用託管資金 最快1月底出台
北水吸資縮至5.9億元，連續11日淨流入港股，也是連日來最少。北水沽出騰訊 （00700） 近5.3億元，買入中國神華 （01088） 、碧桂園服務 （06098） 及中國電力 （02380） 分別2.2億、1.3億及1.2億元。內房美元債飆升，夜期升逾200點。
北水走勢
港股反覆靠穩，大市今早高開升117點。早段曾反覆升最多173點，其後升幅收窄，午後曾跌逾百點，一度跌穿24000點關口，恒生指數收報24127點，升15點，成交1149.6億元。騰訊 （00700） 派京東 （09618） 明除淨，騰訊升0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；內房造好，其中雅居樂 （03383） 升逾12%；世茂 （00813） 升逾11%。
美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】
即市走勢︰
【21：23】夜期急彈283點，升越24300關。
【19：50】夜期升203點
【16：10】恒生指數收報24127點，升15點，成交1149.6億元。騰訊 （00700） 派京東 （09618） 明除淨，騰訊升0.7%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；內房造好，其中雅居樂 （03383） 升逾12%；世茂 （00813） 升逾11%。
【16：01】【港股市況】恒生指數U盤前跌39點，報24072點。
【15：56】【內房危機】內房將走出黑暗？ 中國據報正起草新規放寬開發商使用託管資金 最快1月底出台
【15：41】中國有贊 （08083） 反彈15%，高見0.37元，成交1億元。
【15：41】【新股IPO】李澤楷富衛保險擬上市前再集資15億元 引入歐力士及華泰證券
【15：25】【新股IPO】內地電動車製造商華人運通擬在港上市 擬集資最多39億
【15：23】恒指尾市跌約45點，報24067點；科指跌1.2%，報5632點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%；騰訊 （00700） 靠穩升0.1%。
【15：18】歌禮製藥 （01672） 公布老撾藥商與集團全資附屬公司歌禮藥業（浙江）有限公司簽署利托那韋片採購協議，歌禮製藥尾市升逾14%，破頂高見6.41元。
【15：16】【內房危機】滙豐研究：內房回購優先票據屬正面 市場情緒+房企融資成估值收復關鍵、附推薦名單
【15：00】上證跌0.3%；深證跌1.3%，創業板指跌2.2%。
【14：59】歌禮製藥 （01672） 最新逆市升一成，破頂高見6.19元。
【14：44】奧星生命科技 （06118） 午後瀉逾六成，破底低見2.76元，成交5806萬元。
【14：41】中國有贊 （08083） 反彈幅度擴大至近8%，高見0.345元，今早曾破底低見0.305元。
【14：38】京東 （09618） 午後升幅收窄至近1%，低見280.4元。
【14：32】國泰 （00293） 跌0.8%，低見6.41元。
【國泰危機】陳帆：國泰主席已提交書面解釋 將審視及優化機組人員的檢疫安排
【14：26】大市跌幅略收窄至86點，報24026點，暫企二萬四。
【13：59】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至2%，低見123.7元。
【13：43】美團 （03690） 午後跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，大市跌逾百點，最新略穿24000點，報23992點跌120點。
【13：40】港交所 （00388） 逆市靠穩，股價升0.1%。
【13：36】國藝 （08228） 升幅午後擴大至四成，高見0.127元，成交490萬元。
【13：32】港股二萬四暫見支持，大市跌幅略收窄至約60點，報24051點，午後曾跌百點低見24001點。
【13：19】恒指最新跌100點，報24009點，跌103點，科指跌0.9%，報5645點。
【13：14】汽車股跌幅擴大，其中比亞迪 （01211） 跌逾3%。
【13：12】恒指跌幅擴大至約80點，低見24031點；科指跌0.7%，報5658點。
【13：08】國電科環 （01296） 中途停牌，停牌前報0.73元，升40%，成交5300萬元。
【13：07】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌1%；美團 （03690） 跌0.4%；騰訊 （00700） 升0.2%。
【13：07】【名家看法】交銀洪灝：內地將寬鬆政策日程提前 股市或有短暫提振
【13：00】港股午後初段跌約20點，報24092點；科指跌0.3%，報5679點。
【12：34】【盈喜盈警】恒基發展料去年少賺73% 期內欠保就業補貼、超市需求下跌
【12：30】【港交所388】歐冠昇：中國金融大發展已來到 香港要與時俱進、持續提升市場競爭力
【12：00】恒生指數半日微升4點，報24117點，成交600.9億元。恒生科技指數跌0.1%，報5690點。阿里巴巴 （09988） 跌近0.9%、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約0.3%；內房、電力股續造好。
【11：40】恒指中午收市前升幅收窄，最新轉跌12點，報24100點；科指轉跌0.1%，報5691點。
【11：35】【異動股】冼國林宣布參選特首 國藝集團曾乾升38%
【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.3%；深證跌1.2%；創業板指跌近2%。
【11：19】發盈喜的藥明康德 （02359） 低走，股價最新跌逾3%，低見127元，今早曾高見139.5元。
【11：16】【國泰危機】國泰航空據報加碼向機師提供最多2.9萬元獎金 吸引機師「閉環」營運航班
【11：08】汽車股逆市向下，其中比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌1%。
【11：05】國藝 （08228） 升逾24%，高見0.12元，剛宣布參選特首的冼國林曾任集團主席。
【10：51】物管股上揚，其中碧桂園服務 （06098） 升近一成，高見43.2元。
【10：48】【京東9618】京東與Shopify合作打通雙方市場 股價彈3%
【10：44】大市升勢回順，恒指最新升約80點；科指升0.5%。
【10：41】潤電 （00836） 升幅擴大至逾5%，高見22.4元；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 分別升逾3%。
【10：36】藥明生物 （02269） 逆市跌近2%，低見86.8元。
【10：30】大成生化科技 （00809） 今早短暫停牌，公司公布以待發出一份有關認購司股份（其構成公司的內幕消息）的公告。
【10：29】京東 （09618） 與加拿大企業Shopify達成戰略合作協議，股價最新升逾3%，高見288.6元。
【10：26】恒指升幅擴大至約160點，報24274點；科指升0.8%，報5744點。
【10：22】信義系個別發展，信義玻璃 （00868） 升逾7%，股價高見20.8元；信義光能 （00968） 逆市跌逾2%。
【10：15】國茂控股 （08428） 挫近50%，低見0.092元，成交1998萬元。
【10：09】中國有贊 （08083） 續尋底，股價跌3%，破底低見0.31元。
【10：05】滙豐 （00005） 連續第二日出現回吐，股價逆市偏軟跌0.3%。渣打 （02888） 跌2%；恒生 （00011） 跌0.8%；中銀香港 （02388） 破頂高見29.2元後轉跌0.2%。
【10：03】電力股續彈，潤電 （00836） 升逾2%；中國電力 （02380） 升逾1%；華電國際 （01071） 升0.7%；龍源電力 （00916） 升逾1%。
【10：00】中國金茂 （00817） 股價升半成。中國金茂公布，有關建議分拆物業管理服務商金茂服務於主板獨立上市，擬建議以實物分派金茂服務股份方式向合資格股東派發特別股息，將就該分派向股東尋求授權。
【09：51】油價持續上漲，三桶油向上，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升1%；中海油 （00883） 升0.9%。紐約期油收報85.43美元，升1.61美元或1.9%。布蘭特期油收報87.51美元，升1.03美元或1.2%。
【09：49】大市升幅收窄至約50點；科指升0.1%。
【09：47】中海外 （00688） 升幅擴大至6%，破頂高見23.65元。
【09：43】兗煤股上揚，神華 （01088） 升近3%，破頂高見20.75元；中煤能源 （01898） 升逾3%；兗礦能源 （01171） 升逾4%。
【09：42】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.2%，高見126.9元。
【09：39】PRADA （01913） 預計全年總收益為33.6億歐元，按固定滙率計按年增41%，股價造好升逾4%，高見50.4元。
【盈喜｜奢侈品】PRADA料全年總收益按年增41%至34億歐元
【09：37】內房股造好，中海外 （00688） 升4%，破頂高見23.35元；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%；融創 （01918） 升逾3%；世茂 （00813） 升近半成。
【09：34】ATM個別發展，其中阿里巴巴 （09988） 跌幅開市後擴大至逾1%，低見124.3元；騰訊 （00700） 跌近0.1%；美團 （03690） 升0.7%。
【09：30】藥明康德 （02359） 發盈喜，料去年多賺七成，股價今早升逾4%。
【盈喜盈警】藥明康德料去年全年純利增七成 介乎49.7億至50.3億人幣
【09：26】佐丹奴 （00709） 發盈喜，料去年扭虧，錄淨溢利不少於1.75億元，股價今早高開7.6%。
【盈喜股】佐丹奴發盈喜 料去年扭虧為盈賺不少於1.75億元 4原因推升業績表現
【09：22】恒生指數開報24229點，升117點。恒生科技指數升0.3%，報5716點。友邦 （01299） 升2%；港交所 （00388） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.2%。
【阿里巴巴】阿里美股嚇一嚇 美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險
【09：17】【遊輪股】雲頂香港提交清盤呈請 料可動用現金1月底前後耗盡、股份續停牌
【09：14】期指開報24138點，升102點或0.4%。
【08：53】大成生化科技 （00809） 開市前公布短暫停牌。
【08：47】恒指黑期跌約11點，報24081點；道指期貨跌15點，報35352點。
【08：26】【盈喜股】汽車經銷商永達汽車料去年盈利增長不少於50% 盈利增長歸功3原因
【07：56】【配股潮】慕容家居昨挫逾三成後 溢價43%配股淨籌近3500萬
【07：45】【開市9點半】美國傳審查阿里雲業務 專家料港股第三季前觸28000點
【07：45】港股ADR收報24134點，升21點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報54.6元，較港收市價高0.05元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報448.47元，較港收市價低4.33元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報125.27元，較港收市價低1.13元或0.9%。
【07：30】環球市場憂慮美國高通脹刺激加息步伐，10年期美債債息升穿1.87厘，創兩年高，美股應聲下跌，道指收市跌543點，報35368點；納指挫386點或2.6%，報14506點；標指跌85點，報4577點。
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責任編輯︰梁浩碩