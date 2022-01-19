  • 15°C
香港時間 : 2022119日 (三) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數高開117點　友邦、京東升2%　阿里巴巴逆市軟（不斷更新）

股市 09:31 2022/01/19

分享：

港股市況不斷更新

美10年期債息升穿1.87厘創兩年高，道指跌543點，港股今早高開百點，恒生指數開報24229點，升117點。恒生科技指數升0.3%，報5716點。友邦 （01299） 升2%；港交所 （00388） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：30】藥明康德 （02359） 發盈喜，料去年多賺七成，股價今早升逾4%。

【盈喜盈警】藥明康德料去年全年純利增七成　介乎49.7億至50.3億人幣

【09：26】佐丹奴 （00709） 發盈喜，料去年扭虧，錄淨溢利不少於1.75億元，股價今早高開7.6%。

【盈喜股】佐丹奴發盈喜　料去年扭虧為盈賺不少於1.75億元　4原因推升業績表現

【09：22】恒生指數開報24229點，升117點。恒生科技指數升0.3%，報5716點。友邦 （01299） 升2%；港交所 （00388） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.2%。

【阿里巴巴】阿里美股嚇一嚇　美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險

【09：17】【遊輪股】雲頂香港提交清盤呈請　料可動用現金1月底前後耗盡、股份續停牌

【09：14】期指開報24138點，升102點或0.4%。

【08：53】大成生化科技 （00809） 開市前公布短暫停牌。

【08：47】恒指黑期跌約11點，報24081點；道指期貨跌15點，報35352點。

【08：26】【盈喜股】汽車經銷商永達汽車料去年盈利增長不少於50%　盈利增長歸功3原因

【07：56】【配股潮】慕容家居昨挫逾三成後　溢價43%配股淨籌近3500萬

【07：45】【開市9點半】美國傳審查阿里雲業務　專家料港股第三季前觸28000點

【07：45】港股ADR收報24134點，升21點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報54.6元，較港收市價高0.05元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報448.47元，較港收市價低4.33元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報125.27元，較港收市價低1.13元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大

【07：30】環球市場憂慮美國高通脹刺激加息步伐，10年期美債債息升穿1.87厘，創兩年高，美股應聲下跌，道指收市跌543點，報35368點；納指挫386點或2.6%，報14506點；標指跌85點，報4577點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【盈喜股】佐丹奴發盈喜股價彈7%　料去年扭虧為盈賺不少於1.75億元　4原因推升業績表現
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【美股收市】10年債息升穿1.87厘 道指瀉543點 納指挫2.6%
【美股收市】10年債息升穿1.87厘 道指瀉543點 納指挫2.6%
【國泰危機】林鄭：正調查國泰航空「客機去貨機返」有否違反要求　兩名違反防疫機組人員已落案起訴　
【國泰危機】林鄭：正調查國泰航空「客機去貨機返」有否違反要求　兩名違反防疫機組人員已落案起訴　
【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請　每手將逾百萬元　發起人為招銀國際
【新股IPO】香港首隻SPAC新股Aquila遞上市申請　每手將逾百萬元　發起人為招銀國際
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【遊輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款