【港股市況】恒生指數高開117點　友邦、京東升2%　阿里巴巴逆市軟（不斷更新）

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【盈喜股】佐丹奴發盈喜股價彈7% 料去年扭虧為盈賺不少於1.75億元 4原因推升業績表現
美10年期債息升穿1.87厘創兩年高，道指跌543點，港股今早高開百點，恒生指數開報24229點，升117點。恒生科技指數升0.3%，報5716點。友邦 （01299） 升2%；港交所 （00388） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.2%。
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即市走勢︰
【09：30】藥明康德 （02359） 發盈喜，料去年多賺七成，股價今早升逾4%。
【盈喜盈警】藥明康德料去年全年純利增七成 介乎49.7億至50.3億人幣
【09：26】佐丹奴 （00709） 發盈喜，料去年扭虧，錄淨溢利不少於1.75億元，股價今早高開7.6%。
【盈喜股】佐丹奴發盈喜 料去年扭虧為盈賺不少於1.75億元 4原因推升業績表現
【09：22】恒生指數開報24229點，升117點。恒生科技指數升0.3%，報5716點。友邦 （01299） 升2%；港交所 （00388） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.2%。
【阿里巴巴】阿里美股嚇一嚇 美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險
【09：17】【遊輪股】雲頂香港提交清盤呈請 料可動用現金1月底前後耗盡、股份續停牌
【09：14】期指開報24138點，升102點或0.4%。
【08：53】大成生化科技 （00809） 開市前公布短暫停牌。
【08：47】恒指黑期跌約11點，報24081點；道指期貨跌15點，報35352點。
【08：26】【盈喜股】汽車經銷商永達汽車料去年盈利增長不少於50% 盈利增長歸功3原因
【07：56】【配股潮】慕容家居昨挫逾三成後 溢價43%配股淨籌近3500萬
【07：45】【開市9點半】美國傳審查阿里雲業務 專家料港股第三季前觸28000點
【07：45】港股ADR收報24134點，升21點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報54.6元，較港收市價高0.05元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報448.47元，較港收市價低4.33元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報125.27元，較港收市價低1.13元或0.9%。
【07：30】環球市場憂慮美國高通脹刺激加息步伐，10年期美債債息升穿1.87厘，創兩年高，美股應聲下跌，道指收市跌543點，報35368點；納指挫386點或2.6%，報14506點；標指跌85點，報4577點。
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責任編輯︰梁浩碩