  • 20°C
香港時間 : 2022119日 (三) 14:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒生指數午後曾跌百點穿二萬四　阿里巴巴、美團曾跌2%　內房、電力股續造好（不斷更新）

股市 14:39 2022/01/19

分享：

港股市況不斷更新

港股半日先升後回，大市今早高開升117點。早段曾反覆升最多173點，其後升幅收窄，一度轉跌，恒生指數半日微升4點，報24117點，成交600.9億元。恒生科技指數跌0.1%，報5690點。阿里巴巴 （09988） 跌近0.9%、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約0.3%；內房、電力股續造好。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +8
    +7

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【14：38】京東 （09618） 午後升幅收窄至近1%，低見280.4元。

【14：32】國泰 （00293） 跌0.8%，低見6.41元。

【國泰危機】陳帆：國泰主席已提交書面解釋　將審視及優化機組人員的檢疫安排

【14：26】大市跌幅略收窄至86點，報24026點，暫企二萬四。

【13：59】阿里巴巴 （09988） 跌幅擴大至2%，低見123.7元。

【13：43】美團 （03690） 午後跌2%；阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，大市跌逾百點，最新略穿24000點，報23992點跌120點。

【13：40】港交所 （00388） 逆市靠穩，股價升0.1%。

【13：36】國藝 （08228） 升幅午後擴大至四成，高見0.127元，成交490萬元。

【13：32】港股二萬四暫見支持，大市跌幅略收窄至約60點，報24051點，午後曾跌百點低見24001點。

【13：19】恒指最新跌100點，報24009點，跌103點，科指跌0.9%，報5645點。

【13：14】汽車股跌幅擴大，其中比亞迪 （01211） 跌逾3%。

【13：12】恒指跌幅擴大至約80點，低見24031點；科指跌0.7%，報5658點。

【13：08】國電科環 （01296） 中途停牌，停牌前報0.73元，升40%，成交5300萬元。

【13：07】阿里巴巴 （09988） 午後初段跌1%；美團 （03690） 跌0.4%；騰訊 （00700） 升0.2%。

【13：07】【名家看法】交銀洪灝：內地將寬鬆政策日程提前　股市或有短暫提振

【13：00】港股午後初段跌約20點，報24092點；科指跌0.3%，報5679點。

【12：34】【盈喜盈警】恒基發展料去年少賺73%　期內欠保就業補貼、超市需求下跌

【12：30】【港交所388】歐冠昇：中國金融大發展已來到　香港要與時俱進、持續提升市場競爭力

【12：00】恒生指數半日微升4點，報24117點，成交600.9億元。恒生科技指數跌0.1%，報5690點。阿里巴巴 （09988） 跌近0.9%、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約0.3%；內房、電力股續造好。

【11：40】恒指中午收市前升幅收窄，最新轉跌12點，報24100點；科指轉跌0.1%，報5691點。

【11：35】【異動股】冼國林宣布參選特首　國藝集團曾乾升38%

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.3%；深證跌1.2%；創業板指跌近2%。

【11：19】發盈喜的藥明康德 （02359） 低走，股價最新跌逾3%，低見127元，今早曾高見139.5元。

【11：16】【國泰危機】國泰航空據報加碼向機師提供最多2.9萬元獎金　吸引機師「閉環」營運航班

【11：08】汽車股逆市向下，其中比亞迪 （01211） 跌逾2%；吉利 （00175） 、長汽 （02333） 、廣汽 （02238） 跌1%。

【11：05】國藝 （08228） 升逾24%，高見0.12元，剛宣布參選特首的冼國林曾任集團主席。

【10：51】物管股上揚，其中碧桂園服務 （06098） 升近一成，高見43.2元。

【10：48】【京東9618】京東與Shopify合作打通雙方市場　股價彈3%

【10：44】大市升勢回順，恒指最新升約80點；科指升0.5%。

【10：41】潤電 （00836） 升幅擴大至逾5%，高見22.4元；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 分別升逾3%。

【10：36】藥明生物 （02269） 逆市跌近2%，低見86.8元。

【10：30】大成生化科技 （00809） 今早短暫停牌，公司公布以待發出一份有關認購司股份（其構成公司的內幕消息）的公告。

【10：29】京東 （09618） 與加拿大企業Shopify達成戰略合作協議，股價最新升逾3%，高見288.6元。

【10：26】恒指升幅擴大至約160點，報24274點；科指升0.8%，報5744點。

【10：22】信義系個別發展，信義玻璃 （00868） 升逾7%，股價高見20.8元；信義光能 （00968） 逆市跌逾2%。

【10：15】國茂控股 （08428） 挫近50%，低見0.092元，成交1998萬元。

【10：09】中國有贊 （08083） 續尋底，股價跌3%，破底低見0.31元。

【10：05】滙豐 （00005） 連續第二日出現回吐，股價逆市偏軟跌0.3%。渣打 （02888） 跌2%；恒生 （00011） 跌0.8%；中銀香港 （02388） 破頂高見29.2元後轉跌0.2%。

【10：03】電力股續彈，潤電 （00836） 升逾2%；中國電力 （02380） 升逾1%；華電國際 （01071） 升0.7%；龍源電力 （00916） 升逾1%。

【10：00】中國金茂 （00817） 股價升半成。中國金茂公布，有關建議分拆物業管理服務商金茂服務於主板獨立上市，擬建議以實物分派金茂服務股份方式向合資格股東派發特別股息，將就該分派向股東尋求授權。

【09：51】油價持續上漲，三桶油向上，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升1%；中海油 （00883） 升0.9%。紐約期油收報85.43美元，升1.61美元或1.9%。布蘭特期油收報87.51美元，升1.03美元或1.2%。

【09：49】大市升幅收窄至約50點；科指升0.1%。

【09：47】中海外 （00688） 升幅擴大至6%，破頂高見23.65元。

【09：43】兗煤股上揚，神華 （01088） 升近3%，破頂高見20.75元；中煤能源 （01898） 升逾3%；兗礦能源 （01171） 升逾4%。

【09：42】阿里巴巴 （09988） 最新轉升0.2%，高見126.9元。

【09：39】PRADA （01913） 預計全年總收益為33.6億歐元，按固定滙率計按年增41%，股價造好升逾4%，高見50.4元。

【盈喜｜奢侈品】PRADA料全年總收益按年增41%至34億歐元

【09：37】內房股造好，中海外 （00688） 升4%，破頂高見23.35元；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾2%；融創 （01918） 升逾3%；世茂 （00813） 升近半成。

【09：34】ATM個別發展，其中阿里巴巴 （09988） 跌幅開市後擴大至逾1%，低見124.3元；騰訊 （00700） 跌近0.1%；美團 （03690） 升0.7%。

【09：30】藥明康德 （02359） 發盈喜，料去年多賺七成，股價今早升逾4%。

【盈喜盈警】藥明康德料去年全年純利增七成　介乎49.7億至50.3億人幣

【09：26】佐丹奴 （00709） 發盈喜，料去年扭虧，錄淨溢利不少於1.75億元，股價今早高開7.6%。

【盈喜股】佐丹奴發盈喜　料去年扭虧為盈賺不少於1.75億元　4原因推升業績表現

【09：22】恒生指數開報24229點，升117點。恒生科技指數升0.3%，報5716點。友邦 （01299） 升2%；港交所 （00388） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 逆市偏軟跌0.2%。

【阿里巴巴】阿里美股嚇一嚇　美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險

【09：17】【遊輪股】雲頂香港提交清盤呈請　料可動用現金1月底前後耗盡、股份續停牌

【09：14】期指開報24138點，升102點或0.4%。

【08：53】大成生化科技 （00809） 開市前公布短暫停牌。

【08：47】恒指黑期跌約11點，報24081點；道指期貨跌15點，報35352點。

【08：26】【盈喜股】汽車經銷商永達汽車料去年盈利增長不少於50%　盈利增長歸功3原因

【07：56】【配股潮】慕容家居昨挫逾三成後　溢價43%配股淨籌近3500萬

【07：45】【開市9點半】美國傳審查阿里雲業務　專家料港股第三季前觸28000點

【07：45】港股ADR收報24134點，升21點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報54.6元，較港收市價高0.05元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報448.47元，較港收市價低4.33元或1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報125.27元，較港收市價低1.13元或0.9%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】環球市場憂慮美國高通脹刺激加息步伐，10年期美債債息升穿1.87厘，創兩年高，美股應聲下跌，道指收市跌543點，報35368點；納指挫386點或2.6%，報14506點；標指跌85點，報4577點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【阿里巴巴9988】淘寶直播新激勵措施以扶持中腰部KOL及新人　設一次性現金激勵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期收市升59點　京東美股高港2.5%（不斷更新）
【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
【阿里巴巴9988】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里巴巴曾跌逾1%
【美股期貨】道指期貨續跌93點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌93點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【郵輪股】雲頂香港停牌、或今提交臨時清盤呈請　法院駁回8800萬美元備用融資訴訟　
【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成
【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
領展823息率超過4厘　有興趣現價可收集
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款