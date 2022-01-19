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【ET財經早點1分鐘】美債息再升至1.875厘 納指跌近3% 阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價

股市 07:00 2022/01/19

分享：

美國10年期債息臨近收市再走高，升至1.875厘，續創兩年高。因市場普遍押注美國聯儲局3月加息，納指急瀉百分之2.6，至於道指亦急跌543點。

成分股高盛業績遜預期，交易總收入下跌百分之7，有別於市場預期會錄得增長。

另外員工薪酬及福利開支大增3成，亦拖累業績表現。高盛股價大跌百分之7， 相當於影響道指3成跌幅。

其他投資銀行亦急跌，摩通跌百分之4；美銀跌百分之3 。

阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價

歐美市場下跌，恒指夜期相對靠穩，收市升59點。據外電報道，阿里巴巴旗下的阿里雲正受到美國政府審查，會否構成國家安全風險。

阿里美股一度跌百分之5， 不過由於阿里雲美國業務佔比低，股價跌幅收窄，低本港股收市價百分之1. 

京東就高港股百分之2.5， 京東與Shopify達成戰略合作，京東將利用自身的渠道，幫Shopify上的品牌快速打入中國。至於在美國市場率達1成的Shopify，就幫助京東完成美國市場的合規操作，以及引入西方市場的消費者。

蘋果上季出貨量稱冠 三星僅輕微落後

去年第四季全球手機銷量榜出爐，得益於iPhone 13的強勢，蘋果佔全球智能手機出貨量兩成二； 三星排第二，出貨量亦佔兩成； 小米排第三，出貨量按年維持一成二； OPPO及vivo排第四及五。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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