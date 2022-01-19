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美國飛機廠商稱疑遭中資不當轉移技術

股市 01:30 2022/01/19

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美國飛機廠商Icon Aircraft的美國股東，稱疑遭中資不當轉移技術。（法新社資料圖片）

美國休閑用小飛機新創企業Icon Aircraft的美國股東，指控中國投資方將技術不當轉移到中國，美國聯邦調查局（FBI）和美國外來投資審查委員會(CFIUS)已展開調查。

總部位在美國加州的Icon專門生產兩棲輕型運動飛機，目前近47%股份由中國政府支持的上海浦東科技投資有限公司（PDSTI）持有，是單一最大股東。一群Icon美國股東指控這家中企將公司掏空，並將技術轉移到中國，而這些技術可能有軍事用途。

《華爾街日報》引述知情人士，美國外來投資審查委員會（CFIUS）接獲Icon美國股東要求介入後，已於2021年11月底展開相關審查。

此外根據知情人士和其中一份文件，FBI針對中資入股Icon及遭控的技術轉移是否觸犯刑法，也已展開另案調查。

據浦東科技投資在呈報美方的法律文件中表示，它對Icon的投資讓這家飛機製造商免於倒閉，而將技術授權給一家中國企業將帶來所需資金。一名與浦東科技投資關係密切的人士也說，美國股東要求CFIUS審查Icon投資案，正是「CFIUS程序如何能被不當利用為武器、用來對付一名誠實投資人的例子」。

據Icon一名代表律師表示，公司生產的飛機並無軍事用途，他們也不認為浦科投資入股有國安疑慮。Icon目前全面配合CFIUS審查，並預期2月底會產生結論。

責任編輯：李勝君

美股 中美關係 FBI 美國 中國

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