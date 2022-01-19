【美國債息】貝萊德：聯儲局激進立場或導致收益率曲綫趨平

▲ 貝萊德行政總裁 Larry Fink表示，聯儲局快速調整貨幣政策以遏制通脹，可能會導致美國國債收益率曲綫趨於平緩。（法新社資料圖片）

全球最大資產管理公司貝萊德行政總裁 Larry Fink表示，美國聯儲局快速調整貨幣政策以遏制通脹，可能會導致美國國債收益率曲綫趨於平緩。

Fink周二表示，「我認為收益率曲綫將會變平，如果聯儲局非常激進，甚至可以看到負收益率曲綫。」

追蹤短期利率預期的兩年期美國國債收益率，自疫情以來首次升至1%以上。兩年期和10年期國債收益率曲綫，稍早趨平至81個基點，為1月3日以來的最小收益率差距。

收益率曲綫的形狀揭示投資者對美國經濟增長和貨幣政策的預期。聯儲局計劃早於預期加息的鷹派立場推高短期利率，使曲綫變平。

分析師通常認為，短期美國國債收益率與較長期美債收益率之差縮小（即收益率曲綫趨平），是對經濟增長和貨幣政策不確定性的擔憂迹象。負的收益率曲綫或曲綫倒掛通常預示經濟衰退。

Fink指出，收益率曲綫的形狀將成為決定經濟的關鍵問題。他預計通脹會更高，聯儲局將在未來兩年激進。

金融市場當前預計，美聯儲今年可能會加息多達四次。

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責任編輯：李勝君

