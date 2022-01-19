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【開市9點半】美國傳審查阿里雲業務　專家料港股第三季前觸28000點

股市 06:45 2022/01/19

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美國政府據報正審查阿里巴巴 （09988） 的雲業務是否對美國國家安全構成風險。阿里巴巴於美股時段一度急挫5%，收市僅跌2.3%，收報128.6美元，相當於港股125.27港元，較港收市價低0.9%。

同時，美國10年期債息抽升，再創兩年高，反映市場對美國通脹及加息的憂慮，不過，瑞士盈豐資產管理表示，根據過去9次加息周期，首次加息後6至12個月股市平均計會錄得正回報，但是要有波動加大的心理準備。富邦銀行預期，港股今年第三季前有望觸及28000點左右的全年高位，跑贏歐美股市。

重點新聞：

1）【阿里巴巴】美國據報正審查阿里雲業務是否構成美國國安風險　阿里美股盤前挫4%

2）【2022展望】富邦﹕恒指今年有望跑贏歐美股市　第三季前料見28000點全年高位

3）【2022展望】瑞士盈豐資產管理：美首次加息後1年內股市錄正回報　美股大調整是買入機會

4）【美國加息】美國3月加息預期進一步升溫　加息25點子概率升至91.6%

5）【騰訊持股】微軟溢價45%收購動視暴雪　涉資687億美元　動視暴雪早段升30%

6）【香港經濟】香港12月失業率降至3.9%、連跌10個月　料疫情下消費行業就業短期受壓

7）【內房危機】發改委：高槓桿房企債務違約引發的恐慌情緒屬市場自我調節　不影響整體中資境外債市場

8）【內銀股】高盛：內房風險尚未完全反映、內銀股增長路徑不明　予3股「買入」評級

9）【的士保險】泰加保險主要股東張德熙　5萬元賣8%股權予謎之買家

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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