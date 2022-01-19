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【ATVI】微軟豪擲687億美元購動視暴雪、遊戲收入僅次騰訊Sony　動視暴雪大升26%、SONY插一成

股市 13:28 2022/01/19

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微軟（Microsoft，美：MSFT）進行歷來最大併購，以現金交易總額687億美元（約5353億港元）入主收購美國遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI）。微軟入主價相當於動視暴雪每股95美元，較動視暴雪交易前收市價65.39美元，溢價約45%。動視暴雪周二股價升26%，收報82.31美元，但微軟則跌2.4%，收報302.65美元。

資料顯示，騰訊2016年中仍披露持有動視暴雪約5%，其後動視股權攤薄，騰訊未有更新持股消息，騰訊現時或可能再甩手手上的投資。騰訊周三股價未有大變動，半日升0.3%，暫報454.2元。

微軟在交易後公布，會將動視暴雪作品搬上遊戲訂閱服務「Xbox Game Pass」，微軟家用遊戲機XBOX 主要對手--PS5母企Sony（日：6758）股價周三大跌11%，新報12,705日圓。

騰訊早年曾持動視暴雪約5%股權　微軟：元宇宙發展基礎

動視暴雪旗下擁有多個熱門遊戲，例如《決勝時刻（Call of Duty）》、《魔獸世界（World of Warcraft）》、《鬥陣特攻（Overwatch），也有手遊《Candy Crush》。

微軟表示，收購動視暴雪後，按收入計，將成為僅次於騰訊、Sony的第三大遊戲公司。此次收購將加快推動公司遊戲業務在移動平台、電腦、主機和雲領域的增長，並將為元宇宙發展提供基礎。

微軟在交易後公布，會將動視暴雪作品搬上 Xbox Game Pass。

動視暴雪內部管理醜聞纏身　爭議CEO續留任

微軟預期收購將於2023財年完成。據悉，該收購將成為微軟有史以來規模最大的一筆收購。

值得留意是，動視暴雪近期涉及多宗醜聞，行政總裁Bobby Kotick被爆曾有多次包庇公司內部性侵案加害人的紀錄。事件觸發超過150名動視暴雪員工發起罷工遊行，要求Kotick下台以示負責。有報道指，動視暴雪為處理職場不當行為已開除30多名員工，並處罰另外約40名員工。

騰訊中期息實物分派近1200億元京東，看【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

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美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 微軟（Microsoft，美：MSFT）

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