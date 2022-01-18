【騰訊持股】微軟進軍元宇宙溢價45%收購動視暴雪　涉資687億美元　動視暴雪爆升微軟穩

微軟（美：MSFT）宣布進軍元宇宙，收購美國遊戲開發商動視暴雪（美：ATVI），每股作價為95美元，全現金交易價值為687億美元。以動視暴雪周一收市價65.39元計，是次收購溢價約45%。消息刺激動視暴雪美股盤前升36%，開市後升3成，現報85.26美元，但微軟則跌1.6%，報305.215美元。

資料顯示，騰訊2016年中仍披露持有動視暴雪約5%，其後動視股權攤薄，騰訊未有更新持股消息，騰訊現時或可能再甩手手上的投資。

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動視暴雪旗下擁有多個熱門遊戲，例如《決勝時刻》（Call of Duty）、《Candy Crush》、《魔獸世界》等。

微軟表示，收購動視暴雪後，按收入計，將成為僅次於騰訊、Sony 的第三大遊戲公司。此次收購將加快推動公司遊戲業務在移動平台、電腦、主機和雲領域的增長，並將為元宇宙發展提供基礎。

微軟預期收購將於2023財年完成。據悉，該收購將成為微軟有史以來規模最大的一筆收購。

值得留意是，動視暴雪近期涉及多宗醜聞，行政總裁Bobby Kotick被爆曾有多次包庇公司內部性侵案加害人的紀錄。事件觸發超過150名動視暴雪員工發起罷工遊行，要求Kotick下台以示負責。有報道指，動視暴雪為處理職場不當行為已開除30多名員工，並處罰另外約40名員工。

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